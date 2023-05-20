浴室寶同抽氣扇點揀好？　裝修佬教兩產品優缺點大比拼｜生活百科

現時香港有不少人都在浴室內選用浴室寶而不再用抽氣扇，因為浴室寶能散出熱氣的功能，讓不少家庭可以室內乾衣，正正解決到香港單位細「無位晾衫」的煩惱。而完美的浴室一定不能缺少一個完善的抽風系統，但原來抽氣扇這個關鍵功能卻強勁浴室寶勁多倍！以下就讓裝修佬為大家一同分析浴室寶和抽氣扇的優缺點吧！



浴室寶十分容易安裝，近年來受不少港人的青睞。（裝修佬提供）

浴室寶



浴室寶集暖氣、乾衣、換氣3大功能於一身，而且更可以無線遙控，方便操作之餘，亦十分容易安裝，近年來受不少港人的青睞。

【優點】

●暖氣功能

能即時散出熱氣，在冬天和天氣較涼的日子洗澡的話，便不會較容易著涼，適合有長者和幼兒的家庭使用。

●乾衣功能

透過持續散發熱氣和換氣功能，可以讓剛洗淨的衣物在室內晾乾，而香港室內空間普遍較細，浴室寶就能做到室內乾衣效果，不但可以「一物兩用」，更可以省下出外自助洗衣或交給洗衣店清洗的費用。

●循環換氣功能

與普遍的抽氣扇一樣，浴室寶也有換氣功能，保持室內清爽，而洗澡後的濕氣亦可一同趕走，避免牆面發霉。

浴室寶能即時散出熱氣，在冬天和天氣較涼的日子洗澡的話，便不會較容易著涼。（裝修佬提供）

【缺點】

●安裝繁複

浴室寶一般的安裝工序較為繁複，同時對於單位的浴室亦需有安裝要求，如要考慮假天花及喉管等問題。

●費用較昂貴

現時浴室寶普遍市價都較為昂貴，而且電費亦較高，1部抽氣扇一般7至15W左右，用電量是抽濕機的十分一也不到，但浴室寶基本都是1100W以上，比抽濕機用電量高幾倍。

抽氣扇的抽氣功能，與浴室寶相比之下強勁幾倍。（裝修佬提供）

抽氣扇



抽氣扇有助家居環境的空氣流通，以及改善空氣質素。因此不少港人除了在浴室會安裝之外，在廚房亦會安裝抽氣扇。

【優點】

●抽氣功能

抽氣扇的抽氣功能，與浴室寶相比之下強勁幾倍，同時可以長開且慳電不易壞，適合廁所使用。

●較易安裝，不佔太大空間

無論是浴室寶還是抽氣扇，都可以裝在天花，但成本較高，因要考慮假天花及喉管等問題。而如果安裝在窗口，抽氣扇最細機身約為6吋，而浴室寶最細就要約為10吋。

不少市民會在廁所晾衣服，浴室寶就能做到室內乾衣效果。（裝修佬提供）

【缺點】

●掛牆款式橫截面較窄

掛牆式抽氣扇體積較小，可鑲嵌在窗的上方，但由於其抽風口的橫截面較窄，導致換氣力度較弱，所以只適合在廁所或封閉露台等細面積空間內安裝，另一種普遍的做法是將抽氣扇安裝在廁所牆上。

【清潔注意事項】



不論是抽氣扇或是浴室寶，都記得要定期清洗，特別是浴室寶，安裝時要叫師傅預留位置，日後可以將隔塵網拆出清洗，而不是每次清洗都要將整個機體拆出。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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