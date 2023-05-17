內地女網紅穿火辣透視裝食海底撈！尺度極大網民傻眼：餐廳唔管？

海底撈是時下潮流食店，在全球各地開分店帶起了吃火鍋熱潮，尤其受年輕一族歡迎。近日一位內地網紅在海底撈火鍋店卻衣著暴露，穿著火辣的透視裝食火鍋，尺度大得令網民都紛紛傻眼，質疑餐廳為何未有阻止她的行為！



內地網紅阿朱外表精緻、身材火辣，同時經常不吝嗇地在微博、抖音上分享美照，吸引了微博120多萬、抖音67萬的粉絲追蹤。近日有網上瘋傳數張圖片和一段42秒的影片，可見網紅阿珠在海底撈火鍋店「即場脫下外套」，露出底下的火辣連身漁網透視裝，雖然套上了海底撈提供的專用圍裙，但是姣好的曲線身材、穿上高跟鞋的修長美腿在側面觀看仍是隱藏不住。

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除此之外，編輯再翻出稍早前阿珠貼出的同一系列照，同為海底撈拍攝的照片，除了坐著吃火鍋外，她也穿著連身漁網透視裝到自助醬料吧自取醬料，相當悠然自得。

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由於畫面十分養眼，阿朱幾乎是光著身子在海底撈吃火鍋，與旁邊包得密實的海底撈員工形成強烈對比，有網民質疑她的尺度過大行為過火，更怒斥海底撈員工為何未有制止其行為，萬一有小孩老人在旁，影響觀感又妨害風化。據悉海底撈官方在前日（15日）針對事件進行回覆，表示影片拍攝地為泰國分店。至於海底撈門店工作人員是否對該女子的行為進行過勸阻，國內客服就表示無法查詢到其他國家門店的詳情。目前，網紅阿朱在海底撈拍攝的影片及照片已在其賬號中被刪除。

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