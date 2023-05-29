準過印度神童！命理師2023預言全部講中 再批下半年8大災難
撰文：TVBS新聞網
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今年2023為癸卯年，也是黑兔年，再過幾天就要進入6月，不少人關注下半年運勢。先前針對2023年提出預言的知名命理專家廖美然老師，今年還未過完，預言便已全都準確命中。
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如今即將展開下半年，她再提出8大預言，提醒在極端氣候影響下天災不會少，人禍更須特別注意，而下半年財運和桃花最佳的生肖也出爐。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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2023年已經快過一半，準備正式進入下半年之前，廖美然特別提出了8大運勢方向，提醒各位朋友需特別注意，多一份小心就多一份平安，分述如下：
一、因極端氣候影響，上半年乾旱、下半年請注意氣象報導，大雨水厄水災、土石流。
二、颱風雨季請注意路面坑洞，尤其雨天請行人車輛務必注意地面狀況，確保道路安全。
三、下半年恐發生7級以上地震。
四、氣溫高達42度，一定要注意多補充水分、避免中暑，心臟高血壓患者勿過勞，中風案例增多。
五、缺電、停電，請存飲用水。
六、物價繼續上漲，中秋節創歷年烤肉最高肉價。
七、避免與人衝突引來殺身之禍。
八、再次提醒注意電梯維護安全很重要。
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2023下半年財運最好生肖：
一、馬：貴人相助，無往不利。
二、虎：業績成長，財利亨通。
三、羊：投資回收，成績卓越。
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2023下半年桃花最好生肖：
一、鼠：紅鸞桃花，喜氣洋洋。
二、馬：天喜福星，人氣大增。
三、兔：桃花盈門，心花怒放。
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