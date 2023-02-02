宋仲基6年前被南韓師傅批中結兩次婚　一招精準預言與宋慧喬離婚

【宋仲基再婚／宋慧喬】宋仲基在2019年與宋慧喬離婚，1月30號宣布與英國女友Katy Louise Saunders（凱蒂露易斯桑德斯）再婚，且女方已經懷孕。事實上，曾有南韓命理師在2017年便神預言，雙宋（宋仲基、宋慧喬）的婚姻無法走到最後，且宋仲基一生會結兩次婚，如今預言雙雙命中，掀起熱議。



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經營命理部落格「生辰八字論理旅行（사주논리여행）」的命理師李錫浩（音譯，이석호），曾在宋仲基和宋慧喬結婚時，便逆風預言宋慧喬在2017年應與八字為「辛酉」的男子結婚，但宋仲基並不是，這樣的組合「無法白頭偕老」，且指出他們將在2019年（己亥）離婚，而雙宋也確實在2019年的中旬宣布分道揚鑣。

至於宋仲基，命理師預言他「會有兩段婚姻」，可能會與有「過去」的女性結婚。現今，6年前的預言紛紛應驗，再度掀起網友討論。

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