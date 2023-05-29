小魚仙真人版｜片酬曝光　荷爾貝莉勁吸千萬港紙！拋離烏蘇拉三倍

【小魚仙真人版】近期，真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）在全球火熱上映中，相信已有不少觀眾在第一時間就衝進電影院觀看了。而真人版《小魚仙》主演們和部分演員的參演片酬在網路曝光，其中有演員的片酬就十分驚人，有些片酬差距也引起了不少網民熱議。



【圖輯】點圖放大看真人版《小魚仙》一眾演員的片酬👇👇👇

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不難猜測，在真人版《小魚仙》中飾演小魚仙艾莉奧（Ariel）的非裔女星荷爾貝莉（Halle Bailey）的片酬最高，達到150萬美元（約1175萬港元）。而祖納候堅（Jonah Hauer-King）則以75萬美元（約588萬港元）的片酬飾演男主角艾力（Eric），另外在劇中飾演謝登國王（King Triton）的演員查維爾巴頓（Javier Bardem）則約70萬美元（約548萬港元），只比男主角少了5萬美元。

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另外，令人意想不到的是飾演反派角色海巫烏蘇拉（Ursula）的女演員瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）片酬只約50萬美元（約391萬港元），和女主角相比差了整整三倍的片酬費。據悉，瑪莉莎麥卡菲是位非常優秀的女演員，還曾獲得兩次奧斯卡提名。不知大家是否有認出她，她還是《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）的胖版海娜（Hela）。

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除了以上四位演員，飾演艾力母親賽琳娜女王（Queen Selina）的諾瑪杜馬薇（Noma Dumezweni）拿到的片酬則大約是40萬美元（約313萬港元），飾演艾力忠實管家Grimsby的演員Art Malik和飾演艾莉奧的姐妹之一Perla的演員Lorena Andrea則同樣獲得20萬美元（約156萬港元）。另外，飾演另一個姐妹Karina的Kajsa Mohammar片酬則是17萬美元（約133萬港元）。

在曝光的演員片酬當中，沒想到女主荷爾貝莉的片酬竟然比其他演員高這麼多，甚至還是男主的一倍。不知大家到電影院觀看這部電影了嗎？大家的評價又如何呢？

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