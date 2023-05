小魚仙真人版影評｜爛番茄直衝95％好評！一橋段出事輸畀阿拉丁

(由於劇情近乎跟動畫版相似,所以本篇將提及「些許」關鍵劇情,請大家斟酌欣賞。)



影評正文:

其實我知道很多人壓根不大在乎電影好不好看,畢竟本片從最初選角引發的爭議與話題,就遠遠壓過電影本身呈現出來的成品是好是壞。原來光是選角的好壞,不管成品的結果如何,就可以全盤否定一個作品的價值與意義,想想其實有點令人心寒。

等一下!在你罵我之前,我想先說,我對這個選角也是給予否定票的,甚至帶一點點的不解與失望,但身為愛看電影、喜愛迪士尼的觀眾,依然知道要先看看正片如何才能去做出「問心無愧」的評價,當然切記,無論如何,這些評價不可能客觀。

【相關圖輯】小魚仙|細數七大最靚真人版美人魚 香港90年代都有經典代表(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 34

首先,就來處理最棘手的,關於「小魚仙」荷爾貝莉(Halle Bailey)的選角。第一、她的歌聲真的很好聽,根據同行的友人描述:歌聲讓我有點起雞皮疙瘩。第二、看得出來她的盡心盡力,希望扮演好這個迪士尼歷史上重要的動畫角色,而平心而論她的表現也及格。不過,最最最最可惜的,終究她是過不了觀眾們視覺審美與童年情懷那個門檻,而這當然也包括筆者我自己。

呼~談完了最驚險的內容,有一說一,先說我覺得其餘的整體看起來還算不賴,至少在觀影過程中我是有被娛樂到的。真人版《小魚仙》(The Little Mermaid、又譯《小美人魚》)其實跟其他迪士尼近期的真人版電影一樣,花了比動畫版還長的篇幅與適度的刪減調整,讓一切看起來呈現在大螢幕上更加合理。

【相關圖輯】小魚仙|環球出動一代女神暗寸迪士尼? 「我們的人魚公主年代」(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6

最明顯的更動莫過於男主角,也就是王子艾力(Eric)。電影版把原本船上飲酒作樂跳舞的橋段,改成了男主角對於現況不滿的表態,說明了他不想受到傳統保守主義的束縛,讓艾莉奧(Ariel)與艾力多了份共同點;而來到了陸地上,劇情也新增了一段艾莉奧與艾力一起探索王子收藏室的橋段,以此與艾莉奧的海底收藏室相互呼應與對照,讓兩人的火花漸漸滋生,種種增加的劇情,也兩人相愛的動機比起動畫更加明確、更加有說服力。

再來歌曲的部分,從動畫版小美人魚就大紅的主題曲〈Part of Your World〉,到了真人版依舊非常動聽,她的嚮往她的夢想,她的不屈服她的不拘束,神曲不愧是神曲,最後在此再次肯定荷爾貝莉的歌聲;我小時候最喜歡的〈Under the Sea〉依舊聲光效果十足又動感;由奧卡菲娜(Awkwafina)主唱的饒舌新歌〈The Scuttlebutt〉也很可愛、很逗趣。

【相關圖輯】《小魚仙》劇照「輸畀1989年動畫」網民憑一關鍵反讚選角佳(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 17

而剩餘的演員查維爾巴頓(Javier Bardem)飾演的謝登國王(King Triton)和瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)飾演的海巫烏蘇拉(Ursula),由於這兩位演員在我心中的印象太過鮮明,講白了,看下來真的有點像「高成本的cosplay」,尤其是查維爾巴頓,不過瑪莉莎麥卡菲看到後段愈看愈有感、愈看愈適合她,但是父王你…就抱歉啦。

那關於片中海底世界的視覺特效呢?就要再跟你們說一聲抱歉了,畢竟迪士尼你旗下隔壁棚有一個去年底狂掃全球票房與觀眾視覺感官的《阿凡達:水之道》,比較起來就高下立判啦…跟大家分享一件事,在動畫版《小魚仙》出現之前,大眾對於美人魚的印象大多是金髮的,而因為海底光影的關係,艾莉奧的頭髮在動畫版才會是紅色。不過真人版艾莉奧的頭髮是一種我看不大懂的髮型…而且無時無刻看起來都有些亂亂髒髒的,沒有飄逸與柔順的美感,讓我略微失望。

【相關圖輯】小魚仙真人版|荷爾貝莉挑戰動畫經典場面 船上親吻王子欲拒還迎(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 22

在文章的最後,我也要談談結尾的呈現。在動畫版的《小魚仙》結尾整個畫風驟變成為了動作片,烏蘇拉變成巨大的怪物,然後王子開著船刺傷烏蘇拉來拯救艾莉奧。這個橋段時至今日回頭去欣賞,依然是一個突兀的存在,而電影版只有性轉成艾莉奧開船刺傷烏蘇拉來收尾,跟另一個大動作更動結尾大戰的真人版《阿拉丁》比起來,沒有運用更巧妙的方式去處理,不免少了些驚喜感,沒有運用真人版的優勢。

總結來說,2023年真人版的《小魚仙》撇開大家指指點點的女主角選角結果,整體而言依然是一部合格的迪士尼真人版改編作品,只不過在許多優秀前作與經典原作的壓力下,不免讓人產生一些「可以更好」、「有點失望」的情緒,其實是能夠理解的。但問我走出電影院時、是否有從電影中得到娛樂呢?我的答案會是很肯定的:有!

真人版《小魚仙》上映後爛番茄觀眾評分亦隨即曝光,並奪得95%的好評。(截圖)

【總分 7.7 / 10】

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:咖哩聊電影Curry Talks Movies,原文:《小美人魚》觀後感 / 「等一下!在你罵這部電影之前,我有話想說…」】