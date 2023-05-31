《小魚仙》全美票房大收3800萬美元奪冠　荷爾貝莉歌聲演技零負評

【小魚仙真人版】迪士尼真人版改編電影《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）因「選角」問題存在爭議，而在相繼於多個國家／地區上映後，根據指出，本片率先於美國以3,800萬美元的成績，拿下首映日票房排名第一之外，後續全球總票房更會呈現走高之勢。



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《小魚仙》不僅票房亮眼，觀眾評比更高達95%

根據《VARIETY》指出，《小魚仙》首映日票房以3,800萬美元的成績霸榜首位，估算本片在4,320家影院上映，預計在為期4天的美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期初估票房收入落在$1.2至$1.3億美元之間，票房曲線勢必持續走高。

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《小魚仙》早前公開的影評褒貶兩極，除了讚賞荷爾貝莉（Halle Bailey）詮釋要角艾莉奧（Ariel）有著成熟演技外，整部作品更因瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、祖納候堅（Jonah Hauer-King）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、戴維德迪格斯（Daveed Diggs）等人共同襯托有著極佳的水準表現。

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最後值得一提的是，雖然《小魚仙》在爛番茄評價均分為6.7分，不過觀眾評比竟達到95%好評，某種程度上顛覆大家的想像，若有前往影院觀看的朋友，不妨留言告訴我們想法。

真人版《小魚仙》上映後爛番茄觀眾評分亦隨即曝光，並奪得95％的好評。（截圖）

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