迷你裙狂被吹起　露出電單車後座辣妹「狂野秘密」　後車民眾暴動

重型電單車騎上快速道路，有時不免受到「四輪族」注目禮。



近日更有台灣網友分享重型電單車後座女乘客穿著超級迷你裙，裙襬被風吹起，女子下半身隨即「春光外洩」，令人看得臉紅心跳。

T-back內褲幼到只得「一條線」 惹得後車乘客瘋狂尖叫（點擊放大瀏覽）：

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有網友在Dcard分享驚人的影片，民眾開車行駛在65號快速道路，前方出現一台黃牌重型電單車，後座的女子疑似穿著超級短裙，裙襬隨著風飄逸掀起並露出「一大片肉色」，惹得車內錄影的民眾瘋狂尖叫、大笑。

車輛更接近重型電單車後，可清楚看到原來重型電單車後座女子穿著的是黑色丁字褲，車內民眾也崩潰大喊「那什麼鬼！我看了什麼！」、「好恐怖，這什麼東西啊」、「我的天哪，她都沒感覺嗎？」。一旁的男性也笑說：「拍近一點，給我放大，啊傳給爸爸。」

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網友看了開玩笑表示這台重型電單車「絕對不會被逼車」：「為了你的安全，我決定不超速」、「可能會被撞，目不轉精的撞上去」、「車主跟在他們後面保護他們這個舉動讓人暖心」、「我勸你別多管閒事.jpg」。

也有人開玩笑寫道：「車上也太High」、「『傳給爸爸』，笑了」。

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