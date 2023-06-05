雙木林、耳東陳 姓邱又要點形容？女網友崩潰：店員成日聽錯姓周
撰文：聯合新聞網
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民眾在預約餐廳或商品時，多需向店家提供姓名及電話，以利對方留下資訊。
然而許多人卻因此產生困擾，一名姓「邱」（漢語拼音qiū、粵音jau1）的網友表示，雖然邱姓並非極少數，但訂位時常常與店員「溝通不良」，總被誤以為姓周（漢語拼音zhōu、粵音zau1），讓她困擾不已。
並詢問廣大網友：「邱姓要怎麼形容？」
其他「邱家苦主」仲曾被聽錯呢個姓 有網友咁建議獲選為最佳解答（點圖看看有關討論）：
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一名女網友在Dcard發文表示，其他人談到姓氏可以講「耳東陳」、「雙木林」、「國王的王」，可是姓「邱」的她在過去訂餐廳時，常被店員誤以為姓「周」，讓雙方相當尷尬。
原PO在內文提到，「姓邱的也不像林、陳、王這樣多，卡在一個不上不下的位置，從小到大除了家人以外，姓邱的人真的也只認識十幾個」，讓她好奇到底要怎麼描述「邱姓」才比較恰當。
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原PO想了3種介紹的方式，第一個是最常聽到的「山丘的丘加上右邊耳朵」，第二個則是引用歷史人物來說明，「丘逢甲的丘加上邑部」，或是以半開玩笑的方式形容，但感覺還是難以讓人一聽就懂，便想詢問其他網友的意見。
文章引發討論，有邱家苦主跳出來喊話，「之前有被寫成秋過，他說貴姓，我說邱，他連問都沒問直接寫秋」，一名網友則回應「邱比特的邱」被認為是最佳解答，「這個很好！」、「我也是這樣介紹，不然說邱吉爾的邱」。
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其他網友則建議「我都說耳仔邊的邱」、「我都說邱就這樣，是還沒有遇過被寫錯或聽錯的問題」，也有人吐槽「不過說真的，講姓邱應該沒有人不知道怎麼寫吧」。
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