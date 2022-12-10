粵語忌諱｜港人有幾愛錢？豬舌豬肝變脷膶　呢樣嘢改一字反敗為勝

遇不如意時，才會唉聲嘆氣，所以粵語人士忌諱送「鞋」，不想把逆境送給別人，使人唉聲度日。（本文節錄自《粵語忌諱現象的語言學研究》。）



文：王晉熙（香港大學中文教育研究中心學校發展主任）

通泰行負責人，李豐年先生更指出從前香港的鞋店必定在農曆新年初七後方會啟市，可能與此忌諱有關。

粵語中的錢財語言忌諱能深入反映其風俗文化。大部分與錢財相關的用字都有其忌諱，簡單而言，粵語文化忌諱貧窮而希望富有。

勝瓜原本個名係？豆腐膶牛脷全部係怕唔吉利先咁叫（點圖放大閱讀）：

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做生意的自然想「賺」而不希望「蝕」；希望多點「收入」，少點「支出」；想「贏」而不想「輸」。生意人非常忌諱「舌」，因「舌」（sit6）與「蝕」（sit6）同音，多以「利潤」的「利」字代替之，及後加上肉部，成「脷」字。故此，「豬舌」被改成「豬脷」；「牛舌」被改成「牛脷」。

林倫倫認為從前操粵語的生意忌諱「食」（sik6）字，因其與「蝕」（sit6）近音，慣以「喫」（jaak3）字代替，故慣說「喫飯」。此外，從前廣州商行忌諱「支出」的「支」（zi1），故把與之近音的「長衣」（ji1）改成「長進」。

商店同樣忌諱直說「關門」，因「關門」亦可用於形容店舖倒閉。故以「打烊」美言之，「打烊」原用以形容「碎銀熔鑄成大銀子」。至於生意人、賭客乃至金融業人士自當想「贏錢」而非「輸錢」，所以，忌諱與「輸」同音「書」字（syu1）。更加無人希望「通通（全部）都輸」，故此粵語人士把「通書」改成「通勝」。只改一字即可「反輸（敗）為勝」。

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另一例是從前在廣州的中秋節時，商人會售賣「木魚書」，被稱為「月光贏」而非「月光書」。此外，「絲瓜」被稱作「勝瓜」，原因是「絲」（si1）與「輸」（syu1）近音，故以反義字：「勝」美言之。

除忌諱「蝕」、「支」、「輸」外，亦忌諱「乾」、「倒米」、「粥」、「百冇」。首先，「水」在粵語文化中代表「財」，是因為廣州及香港以海路經商。粵語人士喜歡「有水」而非「無水」（「乾」）。

故此，與「乾」（gon1）同音的「肝」（gon1）需要忌諱，部分人習慣以與「乾」相反的「潤」字代替，其有「肥潤」、「濕潤」之意，及後再有人把「水」改成「肉」部，成「膶」字。因此，「肝」字會被「膶」字代替，如「鵝膶」、「豬膶」。基於同一原則，「豆腐乾」會被叫作「豆腐膶」；「蘿蔔乾」會被叫作「蘿蔔膶」。

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有時，「乾」字亦會被「勝」字取代，在飲酒時較少說「乾杯」或「飲乾」（把杯飲乾即指把杯中所有酒飲下），而用「飲勝」代替之。

「米」為南方人的主要食糧，因此，「米」在粵語中是「錢的代名詞」。「米路」指「財路」；「米飯班主」又指「老闆」和「提供衣食之人」。「有米」可用作形容人的「富有」；反之，「無米」即有「貧窮」之意；「乞米」則指人「乞錢」；「得米」即指某事水到渠成，能達到預期成果。

反之，粵語人士不喜歡「無米」，如金融業人士忌諱提及和吃「粥」，而愛提及和吃「飯」。一方面「粥」作為被稀釋的米飯，本身有「無米」之意。另一方面「無米粥」也有做事不實際，成效未如理想之意。因此，金融人士為之忌諱。粵語文化又忌諱「倒米」，因其有浪費錢財及敗壞事情之意，故此，家庭式經營的米糧店亦忌諱把米缸「倒轉」，就是忌諱「倒米」。

證明擁有物質的多寡是財富最直觀的證明，因此人人希望「有」而非「冇」（沒有）。粵語中「伯母」是對朋輩母親的稱呼或對「爸爸哥哥的太太」的稱呼。由於粵語中「伯母」（baak3 mou5）與「百冇」（baak3 mou5）同音，而「百冇」又有「百樣都無」即「甚麼也沒有」之意。因此，粵語人士忌諱說「伯母」而以「伯有」代替「伯母」作為「對朋輩母親的稱呼」。而慣以「伯娘」而非「伯母」作為「爸爸哥哥的太太的稱呼」。

粵語的語言忌諱中，「生死類」及「雅俗類」數量最多，其次為「運勢類」及「錢財類」。至於「鬼神類」及「階層類」的忌諱最少。

《粵語忌諱現象的語言學研究》書本封面

書名：粵語忌諱現象的語言學研究

作者：王晉熙，現職香港大學中文教育研究中心學校發展主任，香港都會大學粵語辯論隊顧問（兼任）。研究興趣包括粵語的忌諱與委婉、中文作為第二語言的學與教及辯論教學。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】