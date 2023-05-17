茶飲店爆負責人疑非禮女員工！事主哭訴被撞胸摸大腿　店方咁回應

手作功夫茶非禮風波｜前日（15日）一位中五女學生在社交網站發帖，指去年在手作功夫茶深水埗分店兼職，以補貼生活開支，但卻兩度疑遭到店舖負責人非禮，包括故意撞胸、摸大腿，其他女同事也表示曾被同一位負責人以其他方式進行性騷擾。後來事件愈演愈烈，官方更貼出聲明回應事件！



Facebook「香港珍珠奶茶關注群」截圖

中五女學生在Facebook「香港珍珠奶茶關注群」發帖，表示自己去年與同齡的學校朋友，一同在手作功夫茶深水埗分店兼職，補貼一下生活開支，後來卻遇到連串陰影，至今仍活在陰霾之下。她稱去年10月中在上班期間，在吃飯時，一位中老年的男性店舖負責人，宣稱要提供交通津貼給她，以作為往來第二間分店的交通費。

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但當時對方不夠手長往她的旁邊拿手袋，亦沒有提出叫事主讓位，反而是「成隻手擺落我嘅大髀上面借力攞袋」。由於事出突然，事主無法反應，直言「我即使感覺到唔舒服，但都唔識得點去反抗。而且嗰陣時我都係返第一份工作，之前都未試過經歷呢啲事，唔知道點處理，所以一直以嚟都冇反映比屋企人或者向其他人求助過」。

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《法證先鋒V》劇照

時間再推至去年11月初，某天事主如常在下課後前往上班，她稱當日生意並不忙，手上也只得數杯訂單，但負責人卻刻意「痴埋幫手」，更不知對方有意或無意地「攞個手踭撞去我個胸到」。當下事主感到尷尬並下意識地彈開，事後回想感到該行為極不舒服。

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事主稱當時深水埗功夫茶分店有另一位女同事投訴「間舖頭負責人係之前已經有前科」，借故摸女員工屁股，甚至「俾錢問佢去唔去公園俾佢摸」。後來女同事向總部投訴，官方回應只是「唔俾嗰個負責人再入舖頭」，但大爆其實所謂負責人根本不是店舖老闆，而是老闆的爸爸。另外，事主稱自己在第二間分店工作時，又有另一位女員工透露這位「負責人」試過無故摸她的手問她「凍唔凍」，行為與借意非禮無誤。

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《好日子》劇照

文末事主直言「開頭聽到呢啲事嘅時候都唔敢相信，諗住自己係未成年人，心諗個負責人應該唔會對我地做啲咩，但自從我同朋友經歷過之後，先知道佢原來真係個咁既人」，發生以上的事件後，她很快便毅然離職，但每次經過這間分店，卻總想起當時的畫面。也表示自己在發帖前曾掙扎了一段時間，「一來係社會經驗不足，好驚會被報復，二來我地都係第一次經歷呢啲事，唔知點處理」。不過最終為了警惕其他剛出社會兼職的女生要好好保護自己，決定挺身而出分享這段可怕經歷。

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《假設性無罪》劇照

網民看帖後大感震怒，稱「樓主你好有勇氣，同時希望你可以搵埋其他人一齊報警舉報佢，避免有下一個受害者出現。佢就係貪你地年紀細，唔出聲」、「有朋友好早前翻過呢間，又係呢個鹹濕阿叔，最後選擇辭職了事，間野俾佢改左名叫撞波茶」、「其實咁多女職員發生過同一樣嘅性騷擾，報警入嚟￼機會都好大」、「樓主講出嚟真喺好勇敢，我以後都唔會再飲哩間任何一間分店」。

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後來事件愈演愈烈，手作功夫茶昨日（16日）官方在Instagram、Facebook上也貼出聲明如下：

嚴正聲明

鑑於日內於網上的傳聞與討論本公司發出以下聲明，位於深水埗欽州街的店舖只屬於本公司旗下一間加盟店，經營者(加盟店)與店舖職員屬經營者(加盟店)的公司員工。

本公司考慮到事態嚴重性，無論事實與否已勒令該店負責人即時更換店舖管理人員，同時都呼籲事件當事人報警尋求警方協助。

但有網民再表示官方在聲明帖的留言區，多次刪除網民的留言，行為再惹起眾怒，痛批「原來你哋仲喺度del cm，公關今時今日仲咁做呀？係咪因為蛇鼠一鍋呀？加盟店就推晒責任呀？人哋明明同你哋總店反映過，你哋冇認真處理你估罷飲你哋幾時執笠？如果正正經經處理好事情應該仲有得救。del一post 百」。

原帖：Facebook@香港珍珠奶茶關注組

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