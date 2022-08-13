電器唔用嗰陣拔插頭未必慳電　成日又拔又插分分鐘整壞插蘇更嘥錢

又進入夏季的用電高峰，有許多人為了省電，會將沒使用的電器拔掉插頭，但有名網友在網路分享，她的家人為了拔插頭而把插座用壞，讓她相當困擾，引發爭論。



該名網友在PTT發文透露，她有一位習慣拔插頭的家人，每次只要看到家中的電器沒在使用，就會立刻將插頭拔掉，就算是經常使用的家電也一樣，包含電風扇、電鍋、冷氣等。

她說，雖然能理解這樣的行為出自節省能源的心態，但不知道是否因為常常拔插頭的緣故，還是因為拔頭的方式錯誤，讓家中的插座壞掉好幾個，因此與家人發生許多紛爭。

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該網友表示，如果每天會用到或者常用的電器，其實是不需要常常拔插頭的，因為這樣非但不會省電，也容易使電器插頭受損，但她怎樣好言相勸，或者將網路的資訊直接查給家人看，隔天還是看到插頭被拔掉，讓她實在難以忍受，決定在年底前搬出去獨住。

文章底下湧入網友討論，有許多人認同原PO說法，「一直拔真的省不了錢啦，不如跟他們說拔壞了要花更多」、「一年才省幾十塊，不過省出習慣的家人是沒什麼好溝通的」、「很多東西常拔插更容易壞掉」、「家裡也有拔插頭魔人，感同身受」等。

不過也有不少人認為，「老屋建議要拔，怕電線走火」、「拔插頭可以防止積污導電，防止火災」、「我已經習慣拔了，小時候家裡吹風機沒拔整個燒掉，現在很有陰影」、「長時間不用的話拔插頭是好事」。

此外，也有人採中立立場建議、「比較兩期的電費單，不就知道到底有沒有差」、「改用可單一開關的延長線比較方便」。

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能源局：非待機電力的產品未拔掉插頭，也不會消耗電量

而根據經濟部能源局官網說明，拔插頭與節省電費的關鍵在於「待機電力」，若為會使用到待機電力的電器，例如關機時仍會亮著紅燈的電視、關閉時還是會顯示螢幕資訊的微波爐或電腦、可使用搖控器開關的用品等，此時拔除插頭確實可以省電，但若為非待機電力的產品，則就算並未拔掉插頭，也不會消耗電量。

能源局也提到拔插頭的正確方法：

1.拔插頭應正確使力，如使力點位置不當（如直接拉扯電線，造成電線內的銅線斷裂，反而容易使電線受損）。

2.常時間或季節變換（如冷氣插座）插座拔除不用，因插頭或插座在空氣中附著灰塵後，屆時通電時易造成火花，影響用電安全。建議可用塑膠材質插座封口。

3.每日用到待機電力，不用時拔除插座者，為方便開關管控，建議可選擇設有獨立開關及具安全的電力負載超過時會自動斷電之延長線。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電器不用拔插頭能省電？能源局公布正解】