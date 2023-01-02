開暖氣做錯1個步驟令效果大打折扣　教你正確使用　慳電又溫暖

寒流來襲，低溫急凍，家中如果有安裝冷暖空調，此時就可以打開暖氣，讓室內溫度變得溫暖舒適，對此，台電也提醒，如果出風口的方向錯誤，暖房效果將大打折扣。



暖氣開了室內依舊冷颼颼？台電教正確使用方式！

暖氣該怎麼設定才能有效讓房間變暖和？台電過去曾於Facebook粉專分享秘訣，當空調切換為暖氣模式，會將冷媒循環方向反轉，並吹出熱風讓室內變暖和，此時要記得讓出風口朝下！

▼▼▼為何風口朝下才夠暖？▼▼▼

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台電解釋，因為熱空氣上升、冷空氣下降的原理，如果將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不來，空調也可能將上方熱風吸回，誤判室內已升溫，導致空調停止輸送熱風，影響暖房效果。

因此，開暖氣時務必要將出風口朝下，開冷氣時出風口則朝上，才是正確的使用方式，此外，台電也提醒，電器使用時間長短是省電的關鍵，所以外出或長時間無吹暖氣需求時，記得要關閉暖氣的電源，才能省電也省荷包。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：暖氣打開少1步驟，小心效果大打折扣！台電教正確使用方式，快速變暖又省電】