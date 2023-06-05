變頻冷氣更慳電？網民反指另一點才是關鍵：沒做到一樣貴

由於天氣太熱，開冷氣的機會也大幅提升，有台灣網友好奇在PTT詢問，「變頻冷氣真的那麼神嗎？ 」，不少網友也提及「1關鍵」，否則仍然會花很多錢。



有網友在PTT八卦版以「變頻冷氣真的那麼神嗎？」發文指出，常常有人說變頻冷氣24小時運作沒差，新聞也常常寫了換變頻冷氣，電費直接省幾千幾百元（台幣、下同），「變頻冷氣真的可以那麼厲害，可以不用關喔？有沒有八卦？」

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此文一出不少人紛紛回應，「我去年窗型換變頻，電費直接砍半」、「小坪數真的很省阿」、「用過都說神」、「變頻溫控比較舒服」、「我家25坪，三台大X，24度開24小時，去年夏季電費帳單一期1600」、「變頻的電費真的有差，家裡去年換變頻電費差2000-3000」、「變頻+省電模式真的省很多」。

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也有人指出關鍵是「噸數」，「噸數要夠，不夠跟沒換一樣」、「噸數要夠，溫度要適中才會省」、「變頻定頻真的有差，重點噸數要夠」、「別省噸數，太小台頂規變頻也一樣耗電」、「小坪數用大噸量還好，如果你用不足噸數變頻，更耗電，機器耗損更大」。

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