內地男去按摩驚遇初戀女友　聽完女方經歷極心酸二話不說助衝業績

撰文：中天新聞網
出版：更新：

對許多人來說，初戀總是刻骨銘心。

最近，大陸有一名從事業務的男子，因常在外跑客戶和應酬，所以有空就會到足浴店放鬆筋骨。

然而，就在他某次去足浴店消費時，竟與已是按摩技師的初戀情人巧遇，意外的重逢讓男子心痛辛苦工作的前女友，也感嘆往事歷歷在目，但人事已非。

曾說好考同一所大學卻事與願違　男子聽完女方經歷後即決定助衝業績（點圖放大閱讀）：

+14
中國爸爸正「爆買日本女孩」？援交女爭相學中文：給得實在太多了獲封「唐代鄧麗君」的名妓　粉絲無數卻成情場大輸家　結局極淒涼前京都舞妓談行業黑幕　稱未成年被迫做這些事：這就是日本文化？

據《網易新聞》報道，當這名男子進入一間足浴店，準備接受服務時，竟發現走進來的清秀女按摩師，竟是自己高中的初戀女友。

男方透露，當時兩人約好要考上同一所大學，但女友因過度緊張導致成績不理想，因此名落孫山，兩人也漸行漸遠。

兩人多年後意外重逢後，男子問對方：「當初怎麼不準備重考呢？說不定隔年就能考上好大學。」女方解釋，當時家境不好，無力負擔重考費用，為了不成為家裡的重擔，決定先在外打工，但由於只有高中學歷，一時也找不到合適工作。

【延伸閱讀】京都頂級藝伎茶屋揭秘：把客人當戀人服侍　終生不嫁但必須生一女（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+16

女方接著還說，會來當按摩技師，是因為在某次偶然機會下，一同租屋的室友跟她說「這行很賺」，收入好一點可月入2萬元人民幣，她聽了非常心動，因此就決定投身這個行業，如今也算夢想成真。

男子了解情況後，心痛地問她工作是否很辛苦？女方坦言：「的確會被人看不起，但也有不少男客人喜歡我，想與我交往，但我都拒絕了。」

女方強調，想靠自己的能力賺錢，現在的生活能過好就夠了；男子聽完後，深深替初戀女友的遭遇感到可惜，並嘆：「往事歷歷在目，但人事已非。」於是，身為業務的他決定幫女方多做點業績，當天除了點足浴，還加了採耳服務。

【延伸閱讀】純情男同美女拍拖半年先發覺「女友竟然係舅母」　無數親戚都中招（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+23
女兒名字竟與老公以前小三一樣　人妻崩潰　網民：這名字一語雙關愛愛到一半竟叫錯前度名　女友當場爆喊男跪求安撫方法　網民：無離婚男要求保留前妻淫照　女方向法官揭惡行　結果出乎意料惹激辯內地女婚禮前發現未婚夫「偷偷食藥」　上網查出心寒真相秒退婚前《Playboy》辣模轉行做DJ　當場脫衣兼任由客人咁做　下場超慘婚禮前一日撞見未來奶奶同未婚夫一齊入浴室　噁心真相令佢秒悔婚

延伸閱讀：

高虹安「男友」風波延燒！林耕仁再曝1疑點怒轟：別將司法當成擋箭牌

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

愛情熱話
按摩行業
兩岸奇趣
熱話
愛情故事
愛情
中天新聞網