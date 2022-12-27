清純女友係按摩師　台男擔心但選擇信任　意外睇到手機紀錄秒崩潰

有著一張精緻的臉蛋和姣好身材，不僅是女生們嚮往的目標，更是許多男性夢寐以求的交往對象。



但近日卻有一名男網友感嘆，女友雖擁有以上條件，卻讓他擔心不已，因其按摩師的工作常會需要接觸各式各樣的客人，擔心她會被豬哥給「吃」了。

只是，一直以來都選擇相信女友的他，日前卻不小心發現女友與身邊兄弟的聊天紀錄，讓他一秒崩潰……

驚覺死黨瞞住自己去搵女友按摩 之後再揭更崩潰真相（點圖放大看原文全文）：

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男網友在匿名論壇「zuvio」發文指出，每次跟朋友介紹女友，總會聽到「超級正」、「超美的」等語，尤其當朋友知道女友在當按摩師，也常會懷疑是不是在做情色的，甚至虧原PO「太性福了吧」。

過去原PO就曾問女友，是否曾在工作中被吃豆腐？但女友總說還好，直到前幾天他不小心看到女友的聊天紀錄，竟發現有男客私訊她「真的很舒服哦」、「你技巧好好，下次能不能再去找妳？」，讓他大吃醋。

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只是更令他沒想到的是，該名客人還是自己的好兄弟，且對方竟還是瞞著他偷偷去約女友按摩，事後還傳如此煽情的對話，令他很是不滿，「看了都覺得我頭上草原的馬在開趴」。

原PO說，「我倆是姐弟戀，我21歲她26歲，是透過交友軟體認識的」，因此讓他很沒有安全感。尤其該事件過後，他更懷疑女友工作內容不單純，於是查了一下，「結果真的可以做情色的，只是看要不要接而已」，讓他一秒崩潰：「還我清純女友啊！」

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