首爾水怪｜漢江驚現「10米長詭異生物」 YouTuber實地揭露真面目
撰文：TVBS新聞網
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韓國首爾漢江2022年9月發生一宗離奇事件。有民眾目睹一條長約10米、宛如水怪的物體在水中游動。他將畫面分享在社群媒體上，立刻受到網友關注，還遭到媒體報道。
許多人開始猜測這個「水怪」到底是什麼。
專家曾猜是「外來種巨蟒」 YouTuber實地解開真相（點擊放大瀏覽）：
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一名YouTuber後來推測，那應該只是一條「攔污索」。
2022年9月6日傍晚，有民眾在首爾盤浦大橋付近，拍攝到漢江中出現一條身形細長的大型物體。從影片中，可以看到這條不知名的生物呈現S型游動。
攝影者透露，該生物體長約10米，彷彿像條巨型鰻魚。這支影片隨即在網上引發熱烈迴響，引發外界懷疑漢江中是否有水怪存在。
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對此，韓國國立生物資源館兩棲爬蟲類研究員指出，由於民眾拍攝地點距離該生物太遠，難以從影片判斷該生物的品種。不過，如果那是爬蟲類或蛇，極有可能是外來種。他表示，有韓國民眾飼養長約8至9米的蟒蛇，在水中游泳的生物可能是一條巨蟒。
對此，韓國YouTuber「한강구조견 오투」分享影片澄清，稱影片中的不明生物其實只是「攔污索」，也就是為了攔除垃圾的浮標。由於影片拍攝時期首爾下大雨，大概導致攔污索斷裂，在漢江中漂流，引發誤會。
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