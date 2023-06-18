三伏天灸舒緩長新冠及流感後遺症　仁愛堂中醫：5類病人最適合

過往一年，香港經歷新冠肺炎及流感雙重夾擊，「中招」及重複感染人數與日俱增，不少巿民康復後仍然飽受長新冠及感冒後遺症困擾。中醫典籍《黃帝內經》提及「正氣存內，邪不可干」，意指若人體正氣充足，外界邪氣就不易侵襲。步入夏天，三伏天灸治療正是改善體質，加強身體抗病能力以及舒緩疫後症狀的良方。



三伏天灸治療於每年最炎熱的日子進行，是改善體質，加強身體抗病能力以及舒緩疫後症狀的良方。（仁愛堂提供）

何謂三伏天灸？

「天灸療法」是利用熱性中藥磨成粉末，加入薑汁，製作藥貼，貼於人體特定穴位，利用藥物的刺激作用，調動機體免疫功能，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的效果。而三伏天，就是初、中、末伏的統稱，是每年天氣最炎熱的日子。

春夏養陽與冬病夏治

《黃帝內經》有云「寒者熱之， 虛者補之」，是中醫治療虛證、寒證的重要原則。春天陽氣漸增，夏天陽氣盛極，利用天時，最適宜補養人體的陽氣，這就是中醫春夏養陽的概念。而冬病夏治，意指一些以虛及寒本質為主的疾病，在夏季病情相對緩解，此時如積極治療，能補助陽氣、祛除積寒，以預防或減少發作甚至根除疾病。三伏天灸，正正是春夏養陽及冬病夏治體現。

什麼人適合接受天灸治療？



患有以下疾病人士適合接受天灸治療：

●呼吸疾病︰哮喘、氣管敏感、鼻敏感、反覆咳嗽或經常感冒

●腸胃疾病︰胃痛、消化不良、慢性腹瀉

●關節疾病和慢性痛症：頸肩腰腿痛、風濕及類風濕關節炎

●長新冠或感冒後遺症屬於寒症虛症者

●婦科疾病例如經痛、經行泄瀉

接受治療前，可先向註冊中醫師查詢自己是否適合進行天灸療法。

中醫師會為不同病人選取合適的穴位組合，以達致最佳效果。（資料圖片）

貼藥位置因人而異

因為每人體質、求診原因有異，所以接受天灸藥貼的穴位都各有不同。舉例來說，呼吸疾病可選肺俞穴以補肺養肺；脾胃病可選足三里、脾俞等穴。中醫師會為不同病人選取合適的穴位組合，以達致最佳效果。貼藥時間一般為成人1小時，16歲以下小童20分鐘 (以醫師建議時間為準)。

天灸注意事項



天灸藥貼屬溫熱性質，對皮膚有一定刺激性，部份人在接受天灸療法後，貼藥處的皮膚或會有輕微紅腫、灼熱感、瘙癢、脫屑，甚至留有輕微色素沉著、疤痕及出現水泡，此乃正常表現。色素沉著和疤痕，過後隨時間可慢慢消退。

若出現水泡，切勿瘙抓或自行刺破，以免增加感染的風險。較小的水泡可待其自行吸收。較大的水泡可用敷料覆蓋。水泡不慎破裂時，可用生理鹽水或消毒藥水清洗患處，再用敷料覆蓋。貼藥當日應戒食溫燥之品，如辛辣、煎炸食物，或容易引起化膿的發物例如牛羊、鴨鵝、蝦蟹等，避免食煙飲酒，可減低出現水泡的機會。

天灸療法有其適應症，並非每個人都適合。以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢註冊中醫師。

仁愛堂醫療服務科中醫中心本年提供「三伏天灸」，詳情請按此瀏覽

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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