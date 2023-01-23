【考眼力】搵唔搵到隱藏喺圖中嘅「合」字？破解6題以上IQ超過130
撰文：趣味數學題
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今天是你們最愛的測試題啦，給大家9張圖，能找對6個的，智商肯定超過130哦！
不過看了圖你就知道啦，很少人能闖過第4關的，來試試吧！
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感覺看完最後這幾張圖，我都要開始懷疑人生了……原來不整容的明星也這麼容易撞臉啊！真是辛苦那些狗仔隊啦，茫茫人海中還能找出他們來。
好，不管其他的，這9張圖的答案你找出幾個來啦？第4關闖過了嗎？有超過6個的高智商嗎？評論區告訴大家答案吧！
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