叫麥當勞外賣「多送1支礦泉水」　背後藏暖心理由？原來一場誤會

現在外賣服務盛行，店家服務也越來越用心，一名網友日前便發文表示，自己叫了麥當勞外賣，結果送到的除了她點的套餐之外，還多了一瓶礦泉水。檢查了好幾遍訂單確認自己沒點錯，因此發文詢問網友是怎麼回事？而貼文曝光後，釣出知情網友透露背後原因。



一名台灣網友在論壇「Dcard」上發文，表示自己日前透過外賣平台叫了麥當勞麥香雞套餐與大薯條，沒想到餐點外賣到達後，她發現除了她點的套餐外，外賣員還多給她一瓶礦泉水。

原PO對此感到納悶，反覆查看了訂單，確認自己真的沒有多點礦泉水，因此才發文「想請問有在麥當勞工作過的各位，是否會送怡漾這個牌子的水，感謝各位」。

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貼文曝光後，釣出內行網友回答：

「那個水是公司要給外賣員喝的啦，外賣員誤會是要給客人的。」

「礦泉水是送給外賣員的，外賣員可能想送給你。」

「外賣員一度以為現在流行在麥當勞買水。」

「外賣員以為要給客人的，是要給他們喝的。」

「外賣員也太可愛。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：點麥當勞套餐外送「多收到一瓶礦泉水」 她確認自己沒點錯！背後原因好暖心】