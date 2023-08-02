靈異｜兩姊妹同撞鬼　妹妹慘遭慢慢折磨至死　姐姐1原因逃過此劫

這是一個真實靈異事件，發生在蘇北淮陰某偏僻的小村。



文：田園犁歌（發表於靈異社區）

1985年夏未的一天傍晚，忙活了一下午農活的莊稼人陸陸續續收工回家。

在一條玉米地的小道上，正往回走的姐姐妺妺，滿頭大汗一前一後抬著割來的牛草……

女鬼何以只殺妹妹？原來姐姐竟是這天出生（點圖放大閱讀）：

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此時天已暗黑，走在前面的妹妹突然喊姐姐快看前面，只見身穿一身白衣的小姑娘從玉米梢上空飄著飛到小路一邊的玉米地，還回頭向倆人招招手，之後突然消失不見。

這可嚇壞了姐妹倆，扔下扁擔和框中的草喊爹叫娘的往回跑，回到家中妹妹已經被嚇得說不出話來癱在地上，姐姐也是驚魂未定神情恍惚，家人問了還能說話的姐姐發生了什麼？姐姐張了幾次口才說清楚倆人看見鬼了。

家人開始不相信，再看看姐妹倆的現狀，也感到不對勁，一個人看到不乾淨的東西，有可能是看花眼，兩人同時看到而且被嚇成這樣，應該不是看花眼。

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全家是越想越害怕，空氣中瀰漫著恐怖的氣氛，怕歸怕，兩姐妹嚇成這樣必須請醫生看啊！請來了衛生室的醫生，醫生只是說受了驚嚇沒什麼大事，給兩人各打了一針鎮靜劑。

當天夜裡，姐妹倆同時發起了高燒，打了退燒針也沒起色，到了第三天姐姐身體稍好一點，但是還是迷迷糊糊地酣睡。妹妹情況不容樂觀，兩三天茶水不進高燒不退，沒辦法想掛起了點滴。

到了第四天誰也想不到，只是被嚇到了的妹妹病情惡化，呼吸困難而急促，口吐白沫，大小便失禁，沒一會功夫停止了呼吸，待醫生趕到已是回天乏術。

姐姐的情況雖然沒有妹妹那樣糟糕，但是在床上足足躺了一個月，人瘦的已經脫型，在藥物的作用下總算沒有大礙，經過調理沒幾天已能下床走動。

本來姐妹見鬼的事已經弄得村上人心惶惶，說什麼的都有，如今死了妹妹，更是眾說紛紜，有的說妹妹就是個短命鬼，是到人間討債的，債討完了陽壽也就到了盡頭；有的說玉米地裡的白衣小女鬼在那邊太孤獨，到陽間來找同齡玩伴的，說妹妹與女鬼肯定有緣份，所以帶走了妹妹。

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姐姐能夠大難不死，有說她陽壽未盡，女鬼想帶也帶不走，還有人挖出了姐姐的生辰八字，果真不簡單，屬虎又是初五中午出生的，難怪逃得此難。當地農村有一種說法，初五出生的人都是命硬之人，都是五毒不侵之軀，因為正月初五是五路神仙下界之日，門神、行神、土神、灶神、祭神，五神齊下凡各司其職，所到之處污妖邪怪一併被五神清除，而這一天出生的小孩吸付的是正氣和各路神仙經過時留下的仙氣。屬虎也是命硬的人，而且是富貴之命，這兩條聯繫在一起，只要陽壽未盡，什麼鬼怪也帶不走她。

通過這次遇鬼事件，人人都知道姐姐是命硬之人，農村還有一種說法，命硬的女人都是剋夫的，誰娶回家誰會短命。姐姐已經22歲到了出閨年齡，媒婆應該是踏破門檻，事情是恰恰相反，不但媒婆不願多嘴，而且只要一提姐姐的名字，人人都會搖頭，誰家願意娶這樣的兒媳婦？情願兒子打光棍，也不能讓兒早死。

轉眼15年過去了，2000年姐姐已經是37歲的老姑娘，姐姐本人倒是坦然面對，還覺得挺好的，可家裡二老多年來是托哥拜姐想把姐姐嫁出去，可是沒人接納啊！二老真是急得不行，整天唉聲嘆氣。

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俗話說婚姻天注定，只是緣份未到，緣份一到老天自然會成全其姻緣。2001年，經媒人撮合姐姐和姨媽的兒子小老虎喜結連理，他倆能走到一起真是費了不少周折，姨媽知道姐姐命硬，媒人登門提親心裡有過疑慮，也怕結婚後小老虎有什麼三長倆短的。

後來媒人提醒不如拿上二人的生辰八字找人算一卦，看看能不能在一起，經過高人掐指一算，二人雖然相剋，但是二人都是屬虎，就算對沖也可以中和掉，而且倆人都是中午生的，可以結為夫妻。

2022年，姐姐和小老虎夫妻倆都以到了不惑之年，仍然生活在淮朋農村，如今兒孫滿堂身體也很健康，晚年生活非常幸福。

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