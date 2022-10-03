女童堅稱見到紅衫阿姨　之後內容更恐怖　「阿姨」竟係女網友自己

五年前，我和老公來到山東青島打工，在一家電子元件廠上班，我們兩人特意在廠子附近租了一個平房，房子分為東屋和西屋，中間由一個大廚房隔開，很老式的房子。



文：北京匿名女網友（發表於靈異社區）

房主姓張，他和他的愛人都是十分熱情的人。

他們有個非常可愛的女兒叫笑笑，已經七歲了，我們就這樣住了下來，我們住在西屋，房主三口人住東屋……

女租客剛買紅色連衣裙 仲以為「嗰隻嘢」借咗嚟着 真相嚇到佢秒搬走（點圖放大閱讀）：

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時間一晃半年過去了，由於我和老公工作的需要，每隔一個星期就要倒一次班兒，所以通常白天上班晚上休息，晚上上班白天就休息。

這個星期我上的是晚班，因此白天休息。難得有時間可以逛街，於是我叫上房主的妻子，陪同我一起去買東西。我買了一條紅色的連衣裙，房主的妻子給他們的孩子笑笑也買了一條紅裙子。

回到家我急忙換下紅色的連衣裙，換上白色的睡衣睡覺了，因為晚上還要上班。恰巧那晚廠裡機器出現了故障，老公回來告訴我不用去了。就這樣我一直睡到半夜，睡了一天半宿我開始輾轉反側睡不著了，正當我想轉過身來的時候，突然感覺有啥不對勁兒，渾身都動彈不得，雙眼沉得都睜不開，只感覺一道黑影「呼」的一下閃過，我一下子就醒了。

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我猛地睜開雙眼，不禁嚇了一跳，只見笑笑雙手拖著腮幫，目不轉睛的睜著一雙大眼睛盯著我看。我長舒了一口氣，笑笑問她：「笑笑，怎麼晚了，你咋在這呢？」沒想到這孩子奇怪的歪著頭看了我一會兒，什麼都沒說，轉身開門就跑回東屋去了。我也感到很納悶，就這樣翻來覆去的捱過一夜。

第二天一大早，我正準備做飯，房主一家人都已經做好開始吃飯了。我看了笑笑一眼，發現她還在莫名其妙的看著我！我被看的渾身不自在，下意識看了下自己，沒什麼不對勁兒的啊？我實在忍不住了，於是笑呵呵的問她：「笑笑，你昨天那麼晚不睡覺，咋跑到我房裡去了呢？」

笑笑的媽媽也感到不可思議，急忙問她到我們房裏幹嘛去了，笑笑無辜的說：「是王阿姨（我）叫我去的。」我更加不可思議了，不料她接下來的話令我和她媽媽都感到毛骨悚然。「我沒說謊，是王阿姨叫我來的，她還穿著紅色的連衣裙呢，一直叫著你來呀，來呀。」她邊說邊伸出一隻手來，模仿起來，我驚呆了，急忙跑進西屋，幸好我的裙子還在，當我再一次走出廚房的時候，就聽見笑笑的媽媽將笑笑拽進東屋訓斥起來：「告訴你多少回了，不許亂說，你這孩子咋就不聽話，要是把租戶嚇跑了，看你還有糖吃不？」

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「唉，爹和娘都被她給磨死了，她還想咋的，這麼些年了，她還陰魂不散的……」我疑惑的推開房門走進去問道：「這到底是回事兒啊張姐張哥？」這不問不知道，一問嚇一跳，原來，當年房主的妹妹因為一點瑣事跟房主的父母爭吵了起來，一氣之下，房主年僅十八歲的妹妹竟然吊死了在房後的一棵老榆樹上，而那棵老榆樹恰好正對著我們西屋的窗戶前。在我之前，已經有兩戶租戶因為此事嚇跑了，我一聽，突然想起昨晚眼前閃過的黑影，頓時驚慌失措起來。

當晚，我跟老公商量了一下，找了個藉口搬出了房主家，事隔這麼多年，每當回憶起來，我還會有一種心有餘悸的感覺。

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