已婚姐攜女兒回娘家！男友睇相突爆1句　女生秒清醒：想分手了

面對這樣強勢的另一半，確實難忍！台灣有女生表示，她已婚的姐姐日前帶同兩名姨甥女回娘家，她和男友分享照片時，男友卻問「結婚後的女人為何還回娘家？」，更指其母自婚後要負責家務雜項便很少回娘家，亦盼望樓主婚後要向其母學習，令她不滿稱「不准我跟我爸媽見面，然後當你的免費女傭……我瞬間都清醒了」。

不少網民指出，嫁給這樣的人日後定會受苦，故力撐樓主分手；亦有作為父親的網民以此為鑑，強調「以後我要女兒要嫁人，不能限制回娘家一定是第一條」。



有台女表示，已婚姐姐日前帶同兩名姨甥女回娘家，她和男友分享照片時，男友卻問「結婚後的女人為何還回娘家？」，令她看清男友為人欲分手。（《分手的決心》劇照）

該女生在Dcard以「男友突然蹦出一句話，讓我想分手了」為題發帖，指她已婚姐姐日前趁着假日，便攜同兩個姨甥女回娘家玩，正當她滿心歡喜和男友分享照片時，對方居然帶點不悅的語氣稱「結婚後的女人為何還回娘家？」，更以其母為例，自從婚後便很少回外婆家，因為光是在家打掃和照顧小孩已經很忙碌，更盼望樓主日後能像他母親般。

樓主不忿地稱「What？」，「是不准我跟我爸媽見面，然後當你的免費女傭」，並交代她和男友一直都是以「AA制（各付各）」的模式相處，加上男友未來也沒有要養她的打算，故稱「我瞬間都清醒了」。

樓主對男友婚後不准她和父母見面，更要在家當免費女傭，感到不滿並稱「我瞬間都清醒了」。（《地產仔》劇照）

不少網民認為樓主男友思想守舊，不經意的「真心話」更是透露在他心中女生地位有多卑微，故力勸樓主分手，「21世紀你男友還有這種清朝思想，真的是奇葩」、「好險婚前就觀察到，趕快分一分」、「根本把妳當工具」、「明顯是受到家庭影響，女人在他的家庭看起來就是完全沒地位，要改掉這種觀念太難了」，並嘲「這種人真的存在喔，甚至還有女友」。

樓主事後補充，她有再詢問如果婚後可否回家探望父母，男友卻突然轉畫風大方表示「隨時都可以」。不過網民都對其承諾存疑，如哄樓主「上賊船」，「男人婚前婚後態度會不一樣」、「別傻了，他有防備才會順着你說話」、「他意外說出真實想法還不快逃」、「五年後上來發文說老公騙婚」。

亦有作為男性的網民與樓主男友持相反態度，「我都叫我老婆婚後要常回家」、「以後我要女兒要嫁人，不能限制回娘家一定是第一條」；有留言則笑言樓主男友「笨」，「老婆多回娘家才可以好好打PS5」。

（Dcard）