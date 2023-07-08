我不是會計師！女生應徵兼職服務員　被要求提供履歷怒嗆僱主惹議

求職時都已這般無禮，若聘請後得了？馬來西亞有年輕女生想要應徵某公司的兼職服務員，不過她在對話中態度傲慢，在僱主要求提供履歷時，竟然稱「我只是應徵服務員，不是會計師」，輕率無禮態度惹來僱主不滿，並將對話分享到社交平台。事後有網民質疑「兼職也要簡歷？」，並指年輕人不懂做履歷亦情有可原，惟僱主明言她在意的非履歷，而是「無論你到哪裏，都必須保持良好態度」。



馬來西亞有年輕女生應徵某公司的兼職服務員，不過她不只在對話持態度傲慢，在僱主要求提供履歷時，還嗆「我只是應徵服務員，不是會計師」，輕率態度惹來僱主不滿。（網上圖片）

馬來西亞媒體報道，吉隆坡一名17歲少女應聘某公司兼職服務員時，因輕率態度惹來僱主不滿。該僱主於社交平台分享和該少女的對話截圖，指「想給那些剛完成高中教育文憑（SPM）考試的年輕人，或其他正在找工作的人一點建議，『無論你到哪裏，都必須保持良好態度』」。截圖所示，少女最初只是傳送「工作」兩字且沒有自我介紹，當僱主要求她提供更多資訊，如個人資料時，她僅簡單回覆姓名、年齡、傳短訊目的，「Tiera（蒂雅拉），17歲，要做兼職」。

少女眼見超過半小時仍未獲回覆，便主動詢問「是否不打算聘請兼職」。僱主隨後要求她先給出履歷，不料她居然直稱「沒有」，僱主終於忍不住質問「你是這樣求職的嗎？」。對此她還辯稱只是應聘兼職工作，「我只是應徵服務員一職，並不是人力資源或會計師」。

僱主不滿其輕率無禮態度，故將對話分享到網上，隨即惹來討論。有留言疑惑詢問「兼職也要簡歷？」，甚至為女生護航，「她只是17歲，哪裏懂什麼是簡歷」。僱主則解釋，她並不是看重簡歷，亦能接受對方不懂設計簡歷，不過有問題的是對方態度，指「17歲不再是小孩，溝通方式應該成熟些，最基本必須有禮貌」。

僱主其後再闡述理想中的求職方法，建議應徵者可於網上搜索範例，或使用免費網站來設計簡單簡歷。另外樓主強調，應徵者需使用完整句子來回答問題，並以「先生」或「女士」稱呼面試官。

（綜合）