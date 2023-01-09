帽事嘅｜介紹女友畀家姐識　兩女感情愈嚟愈好極欣慰　結局超崩潰

撰文：風傳媒
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不少人在跟另一半交往一段時間後，都會帶回家與家人認識，進一步了解。

但日前Dcard上出現一名男網友分享，跟女友交往三年後，帶回家給自己的姐姐認識。

原以為兩人越走越近很不錯，卻沒想到女友竟然會跟親姐發生關係，「而且就在他的床上」，讓男網友相當崩潰，出現奇怪的矛盾感。

發現後女友竟然提議「不如3個人一齊」　點圖睇原文同網民反應：

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男網友在貼文中提到，跟女友交往三年，彼此都相當信任，相處模式也很正常、感情甜蜜。近日他帶女友回家跟姐姐認識，2人感情很好，也會私下聯絡，一開始認為家人跟女友感情挺好是件好事，但漸漸地卻發現不太對勁。

一開始男網友發現，女友跟姐姐關係有點奇怪，兩人常常待再一起，甚至會一起上床睡覺，最近更發現她們竟然在床發生關係，而且還是男網友的床上，「我愛我的女友，但我不能容忍她和我的家人發生這種事」，原PO崩潰說道。

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他之後與女友攤牌，對方卻表示，「我愛上你還有你姐」甚至提到若不介意，可以三個人一起，姐姐也不以為然，這讓身為弟弟的男網友相當慌張，「難道只有我一個人覺得好像怪怪的嗎？」，更猶豫了是否要接受。

不少網友看到心臟震撼，直呼「這就是劈腿啊！不管對象是不是你姐」、「太可怕的三觀了」、「現在的年輕人都玩這麼大」、「已經沒有倫理道德規範了吧」、「太驚人了」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：男介紹女友給親姐認識　慘遭劈腿「姐弟丼」戲碼…她道德0底線回：可以一起壞壞

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