帽事嘅｜監視器驚見黨委書記天天來自己家 老婆「穿這樣」迎賓
撰文：中天新聞網
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有圖有真相！
大陸四川一名陽姓男子在外打工，與妻子遠距離婚姻長達一年。
近日懷疑對方出軌，於是在自家大門口裝了監視器，果然拍到村書記幾乎「天天都在她屋裡」，妻子還會「穿細肩帶睡衣」深夜開門，讓他氣得自爆家醜舉報兩人。
多段影片中妻子皆是類似打扮在深夜開門 進屋後連客廳燈都沒開（點擊放大瀏覽）：
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據《極目新聞》報道， 6月8日四川省彭州市的陽先生公開舉報，他的妻子黃姓女子，與彭州市井泉村黨支部書記晏姓男子有不正當男女關係，黃女在該村任村支部副書記。
在陽先生提供的監視器畫面中，書記晏男站在房門前等待，其妻子黃女身穿細肩帶睡衣為其打開房門，且多段影片中黃女皆是類似打扮在深夜開門，顯見兩人關係「非比尋常」。
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陽先生稱他在外地工作，與妻子黃某某已分居一年，房子是妻子承租，妻子和晏男一開始是同事關係，一起吃喝玩樂，後來發展成了情人關係，晏男時常去妻子的租房，多是深夜到訪，有時候進房後客廳連燈都不開。
9日，記者致電彭州市葛仙山鎮政府，工作人員稱紀委已介入調查。6月11日，四川彭州葛仙山鎮通報，根據網上關於井泉村黨委書記、副書記相關資訊，經核實了解，目前，已免去涉事人員晏男井泉村黨委書記、黃女井泉村黨委副書記職務。
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