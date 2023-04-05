帽事嘅｜3孩爸結紮1年後老婆「奇蹟懷孕」仍選擇信任　網民勸咁做

台灣新竹一名已有3個孩子的年輕爸爸，在妻子懷第3胎期間，為了實施節育，選擇做男性結紮手術。



未料1年後，妻子突然月經晚到，一驗之下才發現已懷第4胎6周，讓爸爸頓感頭上「綠綠的」。

連醫生都驚呼機率微乎其微，「像是手槍打死數公里外的一隻螞蟻」，讓不少網友喊話「趕快驗DNA」。

網民超直白：「連之前3個都要驗DNA」 點圖放大看原文及網友反應：

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這名新竹爸爸日前在PTT發文指出，自己是有3個孩子的爸爸，因此選擇到泌尿科診所做結紮手術，但做完之後隔年妻子又懷第4胎，讓爸爸也懷疑「結果是不是綠綠的，我也不知道」，畢竟還有3個孩子要養。

他分享結紮手術過程，到診所後跟妻子一起簽同意書，躺上手術台等待的過程中非常緊張，「有後悔想走的感覺，但褲子都脫也來不及了」，醫生會針對蛋蛋的地方打麻醉且搓揉，再隔著皮膚捏起連接蛋蛋的輸精管，之後搓破皮膚把輸精管拉出來，傷口非常小。

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他更指出「會聽到剪刀喀嚓喀嚓的聲音，把輸精管剪斷」，兩邊的輸精管用繩子綁起，進行電燒10到15秒，更形容「會聞到好吃烤焦的味道」，過程像鑽牙齒神經痛。術後3天不能碰水，一周後開始「清槍」10到15次再去驗精蟲數，確定為0才有避孕效果。

第一次驗精蟲數結果，顯微鏡下只有300隻全部不會動的精蟲，醫生解釋正常要懷孕是一個鏡頭要有1500萬到2000萬隻才會受孕。

沒想到就在結紮一年後，妻子又因為月經晚來半個月，用驗孕棒一驗竟是「2條線」，到婦產科確認才發現已經懷孕6周，這名爸爸坦言「我腦袋真的空白」，更婉轉問妻子有沒有出軌，不過又說服自己看了一些新聞還是有結紮好幾年後懷孕的例子。

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為了化解心中疑惑，這名爸爸再次前往驗精，沒想到一驗竟發現有6隻活動力超強的精蟲，連醫生都驚呼「這種懷孕機率已經低到不行」，更不解「精子數這麼低還會懷孕，就像是手槍打死數公里外的一隻螞蟻」，原本替他結紮的醫生也說結紮數千人，是第2個遇到結紮還懷孕的案例，承諾免費再幫這名爸爸結紮1次，並最後與妻子討論決定拿掉孩子。

不過不少網友看到這名爸爸的經歷，紛紛安慰「你人真好，傳說的天選之人，真的是奇蹟」，驚呼這名爸爸是「精蟲王」。

但也有網友不忍留言「綠到爆，為什麼不生下來驗DNA，阻止了救世主的誕生」，還有網友建議這名爸爸應該前面3個孩子也要驗一下，但這名爸爸也很寬心，還是相信妻子的忠心，以及是自己精子超強的活動力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】