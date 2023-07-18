細思極恐｜「菩薩顯靈」幫自己考得好成績　後來發現把聲主人係……

不少有信仰的人都表示自己有過神秘經驗，聽到神佛的聲音，但假如你後來才發現那聲音是來自「其他東西」會怎樣？



網友Sxx Lxxx Yu便在靈異公社分享了發生在自己乾姊身上的恐怖故事，她表示誠心向佛的乾姐有天聽到「菩薩」的聲音，說要「加持」她，最終亦真的在會考中有好表現。後來卻發現「菩薩」的指示愈來愈不對勁……

會考成功後 那聲音竟叫她走進廚房拿起刀……（點圖放大看原文及網民看法）：

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「我有個契姐在外獨住，在一次會考的考試中沒日沒夜的拼命讀書，吃也不正常拼命喝咖啡熬夜溫書，一段時間下來心力耗弱。」

「因為她平常也有在吃素唸佛，她突然聽見耳邊有聲音跟她講『我是菩薩我來加持你』，都講得非常的正面、光明，例如做人要孝順、有良心、助人的心、不起貪嗔癡、不可以撒謊等等戒律上的事，都是很正面的話！」

「就這樣過了一陣子，耳邊的聲音對她說：『為了測試你的誠心與否，還有你的道心，你去廚房煮一鍋熱水，等鍋中的水沸騰後……』那股聲音對她說，『現~在~你~把~手~放~進~熱~水~裡~去……』」

「契姐照做了，持續了幾秒之後，那個聲音說：『好~了~你~可~以~將~手~伸~出~來~了。』契姐都愣愣的照做。那個聲音說：『你~看~看~ 你~的~手。』令人訝異的是完全沒有燙傷起泡，就只有一點點紅紅的而已。契姐輕輕的說：『都沒事，好神奇喔。』『對~吧~你~有~受~我~加~持~保~護，所~以~才~完~全~沒~事，所~以~你~要~相~信~我，信~任~我~』」

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「於是在接下來的日子，契姐都接受那股聲音的『考驗』，不是拿真針刺自己，就是點蠟燭將手在火上燒。有時沒傷口沒流血，那聲音就稱讚契姐誠心，萬一割出傷口，流血了，聲音就說契姐道心不穩誠心不足。」

「就這樣，在這奇怪的聲音力量『干擾』下，契姐還真的上榜了。那天一身輕的回到家，契姐馬上沏壺金萱，旁邊點了一顆很清香的倒流香，把爐香讚、阿彌陀讚、觀世音佛讚....等等，用CD播放出來，心情愉快的整理房子。突然，那個聲音又出現了：『你~考~上~了~』契姐停下動作，整個人又混混沌沌的：『 是啊，考上了。』『你~知~道~是~我~的~力~量~讓~你~考~上~的~嗎？』契姐有點不服氣的回：『可是，我幾乎每題都會寫，都是我從書上讀來的。』」

「那股聲音說：『你~膽~敢~不~相~信~我 ？那~是~在~我~加~持~之~下，你~才~考~上~的。去~把~音~樂~關~掉。』契姐這次升起了反抗之心，站在原地不動。可是，就像有人操控著她一樣，她上前把CD關掉。『現~在~到~廚~房~去~』契姐轉身慢慢步入廚房。『拿~起~菜~刀。』契姐照做了。『往~左~手~砍~下~去。』契姐神智又呈現出迷混的狀態，正要砍下去時，一股大力量將契姐推倒，菜刀滾到牆角。『快逃！』一個從沒聽過很嚴肅的聲音出現。」

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「契姐感覺好像解開了束縛，掙扎的要從地上爬起身。『聽~話~快~點~拿~刀~割~自~己~的~脖~子。』那個聲音又回來蠱惑我契姐。『走！快走！離開房子。』另一股聲音對她說。契姐好害怕，心跳好快，一直哭著，她的身體雖然起身了，手臂卻顫抖的伸向菜刀，那股力量又把契姐推出廚房，契姐冷汗直流，一臉鼻涕眼淚踉踉蹌蹌的往大門走，幸好手機放口袋，她坐在樓梯間，打電話哭著向人求助。」

「於是，幾個好朋友帶她到一位道行很高的老師那邊，大家一起圍著她唸佛號。一開始，契姐還很痛苦的摀住耳朵喊『不要唸了不要唸了』，但是大家仍然一起齊聲唸誦著，漸漸地，契姐情況才穩定下來。一段日子下來，大家都陪伴著契姐唸佛號，最後，終於回歸日常的生活。」

「老師說，契姐她因為全力準備考試，耗弱了心力，精氣神都不像以往堅定，就有外靈假借菩薩之名來以『 加持之名』行『摧殘肉身』 之實，最後幫助師契姐的聲音，以及推倒契姐的力量，才是真的菩薩。」

「有的外靈會假借神靈的名稱，一開始會展現一些神奇的力量使人稱讚信任，然後要人做一些事情，或幫助自己完成一些事情，漸漸地，相信的人會往外靈靠攏，有的就要人供奉香火，驅使人去做一些『普渡眾生』的事，尤其是請外靈幫忙去完成自己的心願，在宇宙律法中有拿到請求給予，相對的，自己就要付出，有欠的，就有還的一天。」

「而有些外靈，不要鮮花素果，是人往生後，欠它的，用自己的靈魂來還，在另一個空間，受它驅使供其所用。而它，則會越來越壯大，所以我們人的身口意，要隨時想著正面光明高雅的事情，若常常處於憤怒、仇恨、殺戮、黑暗思維，很容易邀請不是很光明的眾生接近，甚至使其體現化。」

網民怎麼看？「愣嚴經有說，魔比任何高僧大德都還更會背經文，堅固自心很重要。」「被魔加持了。」「有些乩童拿狼牙棒砸自己顯神威，是否代表？」「所以呢！任何人對你說：你要相信我、信任我！這都是騙子的語言。」「好久沒有好看的文章了。」「菩薩是佛，祂們是不會有捨上身一說，只有非神才會上身，都以神不需要凡人的肉體才能辦事。末法時代，唉，地獄門前憎道多。」「神明才不會說那種計較功德的話。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】