酷熱天氣　台女不解「為什麼還要戴口罩」網列3大原因引無數共鳴

新冠肺炎疫情趨緩，搭乘大眾運輸工具已經不強制佩戴口罩。不過，台灣一名女網友在網路上發文，表示明明天氣越來越熱，但大眾運輸上的人都還是戴著口罩，因此好奇詢問大家，「現在戴口罩是為了什麼？」貼文曝光後也掀起討論，網友指出3關鍵原因。



早前一名女網友在PTT上以「現在戴口罩是為了什麼」為題發文，她提到大部分人原本很期待口罩解禁，但真正解禁後，發現大眾運輸上的人都還是戴著口罩，就算最近的天氣很悶熱，也沒有人願意拿下口罩。對此，原PO好奇詢問，「現在大家是因為習慣？空氣問題？還是什麼原因選擇戴口罩？」（點圖放大了解「繼續戴口罩的3大原因」👇👇👇）

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貼文底下吸引大量回應，不少網友都點名「容貌焦慮」，「沒打扮的時候就可以遮好遮滿」、「遮醜，可以掩飾我的厭世臉」、「我容貌焦慮不敢嚇到路人」、「已經戴口罩戴到有容貌焦慮+習慣在口罩下面放心的大做表情，所以我回不去了」。

也有網友提到「口罩可以阻隔異味」，「體味啦，尤其現在夏天，很多人身上很臭」、「沒戴口罩發現路上超臭，不是煙味就是水溝味」、「沒戴就發現路上一堆超噁的味道」、「怕聞到汗臭味」、「捷運真的臭，疫情前就會戴活性碳口罩」。

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還有網友指出「病毒根本沒有消失」，「有的班級已經開始傳染，再不戴口罩啊，病毒根本沒有消失，只是政府要你共存而已」、「我們辦公室最近才爆發確診鏈」、「身邊還是有人確診，戴著以防萬一」、「坐我隔壁的學生沒戴就確診，現在發燒中」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】