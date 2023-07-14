塘鵝擘大口企圖鯨吞袋鼠　遊客直擊獵食畫面嚇傻　專家揭真正目的

塘鵝是眾所知周知很愛吞下比自己身體大的獵物，但這又是怎回事？一名網民在動物園捕捉到一幕神奇的畫面，一隻塘鵝竟然把比自己身形大上幾乎五倍以上的袋鼠當成食物想要吞下去，不自量力的行為讓不少網民嚇傻。



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日本一名網民前往兵庫縣淡路農場公園英格蘭之丘動物園（淡路ファームパーク イングランドの丘）觀光時，拍下了一隻叫做桃子（モモちゃん）的塘鵝竟然把一隻叫做山葵（わさび）整隻往嘴裡面含，就像是要吃掉對方一樣，而且這樣的動作還重複了好幾次。

由於桃子跟山葵是住在同一個展示區的室友，平常牠們相處相當融洽，很少看到這樣具有攻擊性的畫面，所有觀光客看到這現象都超傻眼，畢竟袋鼠的身形是塘鵝的好幾倍大，想要吃下袋鼠根本是不可能的事情。

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事後園方出面表示，其實桃子並不是真的想把山葵吃掉，其實這只是一種充滿趣味的友誼表現，僅僅只是想要多跟對方來點肢體接觸，「牠們的關係是非常良好的」。照片在網路上掀起不少網民迴響，網民表示「袋鼠的表情看起來生無可戀」、「塘鵝本來就很會吃東西，沒想到居然還會想吞袋鼠，還好只是一場誤會」、「塘鵝完美表現了『喜歡你喜歡到吃掉你』的概念」。

過去也曾經有遊客在日本市原象之國動物園拍到類似的畫面，有一隻塘鵝和水豚家族以及幾隻鵝住在同一個園區，塘鵝張大長長的嘴巴拚命夾小水豚，其中較遠的一隻很快就閃開了，塘鵝就拿離牠最近的一隻開刀，從頭夾到尾，夾到脖子處的時候，水豚還瞇眼露出享受的表情，就像在被按摩一樣，但畫面看起來有點像塘鵝要吃水豚，卻不知從何下口。

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