瘋傳「棕熊被馬追殺」影片　巨獸真實身份竟是牠　單挑幾乎無敵手

熊已經處在食物鏈頂端，但遇到更頂的動物也只能認輸。一隻棕熊被一隻駝鹿追殺，只能使出渾身解數逃跑，看起來相當狼狽。



網友在IG分享一段影片，一頭棕熊從農舍後跑出來，後面緊追著一隻看似馬的動物，但這隻不是馬，而是體型最巨大的鹿科動物「駝鹿」。

棕熊終於甩掉恐怖追殺者 誰知對方又再殺回來陰魂不散（點擊放大瀏覽）：

+ 17

受驚的棕熊使出吃奶的力氣拔腿狂奔，最後岔開往湖裡跑去，看似甩掉直線行進的駝鹿。

駝鹿還不肯放過棕熊，又掉頭追殺回來，剛跑到湖邊的棕熊發現下水也不是好主意，馬上來個180度大迴轉，衝上岸朝來時的方向狂奔，中途又走岔路再度試圖甩掉駝鹿。

網友表示：「不要怪熊太廢，駝鹿真的很大隻很恐怖」、「駝鹿若發起狠來熊也會怕」、「駝鹿都可以當《幽靈公主》中的山神了」、「被這種鹿踢一腳命都去掉半條了」、「像被一台吉普車追殺的感覺」、「原來熊可以跑這麼快」、「熊滿聰明的懂得跟牠兜圈」。

【同場加映】劇毒黃金眼鏡蛇欲吃BB 7隻松鼠捨命迎戰 超強「鄰居」義助擊退（點擊放大瀏覽）：

+ 29

駝鹿是世界上最大的鹿科動物，以雄性的掌形鹿角為特徵，成年駝鹿平均肩高1.5～1.8米，雄性體重380～535公斤，雌性約270～360公斤。

少有敵人可以危害完全成長的駝鹿，但成群的狼仍可能會造成危險，尤其對雌性及幼鹿。東北虎及灰熊亦會獵食駝鹿，但灰熊會吃駝鹿的腐肉多於直接獵殺駝鹿。

【延伸閱讀】5隻狗組隊激戰「世界最毒眼鏡王蛇」 2分鐘賭命生死鬥 結局慘烈（點擊放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

【動物冷知識】公孔雀求愛不只會抖尾羽 一招「衝刺猛叫」偽裝高潮騙妹妹

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】