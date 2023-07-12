姓「栢」點改名好？網民紛建議「栢金包」都出埋　最後呢個獲盛讚

取名學問多，一名台灣女網友在Dcard發文，表示男友姓「栢」，每次和餐廳訂位，他都說自己姓陳，更曾經因聲音太溫柔，還被誤稱作「陳小姐」。



不過她也很好奇，未來小孩究竟該怎麼取名，引起熱烈討論。

貼文一出，大家紛紛參與取名，不過留言卻漸漸惡搞，包括「栢豈了」、「栢騏／栢琪」、「栢子（脖子）」、「栢腳」、「栢金包」、「栢萊品」、「栢感情」、「栢均一咲（博君一笑）」、「栢青哥」等，讓網友看不下去笑道，「看到這些網友的留言了嗎？記得這些名字都不要取就好」。

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不過，也有人給出正經回覆，認為可與被譽為「20世紀末的美少年」的日本男星「柏原崇」同名。

一名網友更建議「栢樂」獲得盛讚，「真的好可愛！支持」、「感覺可以叫栢樂，滿可愛的」、「栢樂感覺不錯」。

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