床褥1年唔洗暗藏300萬細菌塵蟎　裝修佬教清潔6大方法｜生活百科

香港夏季濕熱，家居用品因天氣易於受潮，容易成為細菌溫床！有研究指，一年唔洗床褥，有機會暗藏300萬隻細菌！係引發皮膚過敏、痕癢甚至氣喘問題嘅主要成因！所以夏天清潔床具不能隨便，等裝修佬話你知點清潔啦！



（ 裝修佬提供）

1. 保持室內濕度

塵蟎及大部份蚊蟲都喜愛潮濕環境，室內濕度高加上床褥及床單沾有人體的汗水油漬，塵蟎和細菌便會不斷滋生。塵蟎的致命弱點是環境濕度低時無法生存，慢慢枯乾而死，所以使用抽濕機及吸濕建材，保持室內濕度低於55%，就可以減低塵蟎的生存率。

2. 兩周更換一次床上用品

床單、被鋪及枕頭套是最緊貼我們皮膚的床上用品，汗水或是口水可能會沾濕這些用品，而這些人體排泄的有機物在的炎熱夏天成為了滋生細菌的地方，所以在夏季建議勤於更換床單、被套及枕頭套。

更換出來的物品用熱水清洗，有效殺滅塵蟎，導絕蟲卵滋生，最好以攝氏60度熱水清洗，但需留意你的床上用品的洗衣標籤是否能以高溫清洗。也可用陽光照射床褥這天然又直接的方法。

3.清走塵蟎的屍體及排泄物

殺死塵蟎後，同樣要清走塵蟎的屍體及排泄物，因為其屍體、排泄物、蟲卵才是真正的過敏原，勤換洗之外可用吸塵機吸塵蟎清潔表面。

（ 裝修佬提供）

4. 床褥加設保護套

香港天氣潮濕，可考慮為床褥加防水保護套，這是最有效方法保持其潔淨。市面上更有一些防護套可以防蝨防蟎，在蝨蟎已入侵床褥而無計可施時，它能把床蝨鎖死於床褥內，面層再鋪床單使用。

這種床褥加保護套因用物理方法滅蝨，建議一年後才拆開，因為床蝨不吸血的情況下最長可存活一年。杜絕蝨患後，可按需要定期清洗。

5. 局部清潔

床褥有局部的髒污令人煩惱，不知道如何處理。可使用梳打粉加醋及牙膏清潔，但注意水份不能過多，避免床褥不能乾透一直受潮。

6. 梳打粉妙法

除了局部清潔床褥可用梳打粉，梳打粉本身有清潔及漂白功效，有效殺菌。夏季潮濕時，可在洗衣機清洗床上用品時，最後過水程序中，加入小量醋及梳打粉，預防曬晾不乾的物品滋生黴菌，也可令衣物潔白。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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