30分鐘跑不完5公里！公司以1理由解僱　男子怒告法院結果係...

居然這樣被解僱？內地有男子去年成功通過機器維修技工面試，但試用期內被公司要求參加長跑測試，基於天氣炎熱，測試當天條溫高達攝氏40度，他跑了800多米後感覺不適，便返回公司辦工，不料卻被以「沒有吃苦耐勞精神」為由遭公司解僱。男子事後不忿告上法院，終獲判勝訴，涉事公司需賠償其工作3天的薪金，以及違法解除勞動合同的賠償金，合共7,000元人民幣（約7,660港元）。



內地有男子試用期內被公司要求進行長跑測試，天氣炎熱下感不適便自行中止測試，後被公司以「沒有吃苦耐勞精神」為由解僱。（GettyImages／示意圖）

內媒報道，事發於2022年6月18日，劉姓男子前往蘇州一家公司面試機器維修技工，主管先安排他實體操作，經多項測試後，他成功通過考核，亦自費完成身體檢查並交予公司。直至6月22日，劉某和公司簽訂書面的勞動合同，正式獲聘並進入試用期。

6月25日，有主管突然要求劉某按照公司制訂政策參加長跑測試，但根本沒被告知具體要跑的距離和標準，加上當天氣溫高達40度，劉某跑了數圈（約800米）後感覺快要中暑，便先行返回公司工作長達10小時。據悉，有同事當時曾提醒劉某「這不是玩笑，如果沒有在30分鐘內跑完5公里，肯定會被解僱」，可是他卻不以為然。

怎料當他再次上班時，卻被公司以未能參加新員工30分鐘長跑5公里的訓練為由，將其辭退。劉某認為公司沒有告知具體的測試距離和標準；公司則認為劉某沒有「吃苦耐勞」精神，雙方未能達成共識，劉某唯有訴諸法律，向公司要求賠償違法解除勞動合同賠償金以及上班數日薪金。

公司指劉某未能於30分鐘內完成長跑5公里的訓練，認為他沒有吃苦耐勞精神，故將其解僱。（Tomasz Woźniak＠unsplash／示意圖）

案件由蘇州市中級人民法院審理，該公司審判過程辯稱劉某體檢報告雖然合格，但招聘啟事有列明應徵者需要「吃苦耐勞」，公司規定新員工需完成30分鐘內完成5公里的長跑測試，而其他員工能過關，力證劉某欠缺吃苦耐勞精神，故以不符合公司錄用條件為由，將其辭退。

惟法院認為，劉某與公司簽訂勞動合同並進入試用期，在此期間以劉某不符合錄用條件為由，應提供證據加以證明。加上錄用劉某前並未明確告知其需要參加體能考核，或通過考核才會成為正式員工的前提下，單方面解除與劉某的勞動關係，屬於違法解除勞動合同，故判處劉某勝訴，公司需支付「違法解除勞動合同」賠償金6,700元人民幣（約7,300港元），以及劉某上班3天的薪金300元人民幣（約329港元），合共7,000元人民幣（約7,660港元）。

據《中華人民共和國勞動合同法》第39條，用人單位對試用期內的勞動者是否錄用有自主權，但並不意味可以隨意設置試用期考核條件。用人單位應告知試用期員工錄用條件及試用期考核評估明確標準，以保障勞動者基本知情權。若企業未能在勞動者入職時明確告知工作崗位、職責、考核等具體標準，解除勞動關係時需承擔支付勞動者違法解除勞動合同賠償金之風險。

（綜合）