颱風杜蘇芮│明再升級超強颱風　最新路徑＋會否掛更高風球看3因素

【杜蘇芮2023／天文台／天氣消息／颱風／風球／颱風路徑／風力】強颱風「杜蘇芮」已進入本港800公里範圍內，天文台表示，受杜蘇芮影響，本港海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動，一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。天文台又說，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，明日及星期六中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢頗大，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨。



而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，杜蘇芮明日（7月28日）會再增強成超強颱風，並繼續靠近香港400公里範圍。不過究竟香港會否「打風」？是否會懸掛更高風球？仍要視乎杜蘇芮實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。



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（天文台九天天氣預報）

颱風「泰利」為香港帶來今年首個8號風球，雖然「泰利」目前已遠離香港，但未可放鬆防風。事關杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，天文台表示，受杜蘇芮影響，本港海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動，一號戒備信號會在下午至今晚維持。

天文台又說，熱帶氣旋杜蘇芮會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。受其外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，明日及星期六中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢頗大。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為華南沿岸帶來驟雨。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數天大致移向琉球群島以南海域。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況（林靄怡攝）

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即睇杜蘇芮預測移動路徑（天文台「地球天氣」圖）▼▼▼

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而根據氣象觀測應用程式Windy.com，杜蘇芮路徑與天文台「地球天氣」圖相若，同樣預計會向台灣方向移動並掠過台灣。

即睇杜蘇芮預測移動路徑（Windy.com）▼▼▼

翻查資料，2012年亦有以「杜蘇芮」命名的熱帶氣旋吹襲香港，當時最高到熱帶風暴級別，並須於深夜11時05分發出8號風球，歷時4小時20分鐘至翌日凌晨3時25分改發3號風球。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身