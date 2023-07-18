棕熊突然暴走「追殺旅行團遊客」　資深導遊處變不驚一招成功擊退

不少人遇到熊應該會想拔腿就跑。



最近一段影片在網路上瘋傳，一隻棕熊在河岸邊追殺遊客，經驗老到的導遊竟要求全部的遊客都吼回去，棕熊沒料到人類竟然會出這招，嚇到馬上變膽小鬼逃跑。

導遊反向暴走棕熊衝過去 配合團友吼叫聲成功嚇退（點擊放大瀏覽）：

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IG網友「scenicbearviewing」日前PO出一段影片，國外一群賞熊團在導遊帶領下在森林裡欣賞野生棕熊的日常生活，遊客紛紛拿起相機拍照，記錄棕熊與美麗風景的互動。

沒想到當觀光團拍照拍到一半，遠方一隻棕熊疑似是發現了許多人類的存在，立刻衝過來想要襲擊人群。

觀光客們被棕熊突然爆走的模樣嚇壞了，嚇得到處閃避，還有遊客尖叫著逃跑，不過導遊卻要求大家不要驚慌，大聲喊話要所有人都對棕熊狂吼，而導遊自己則是身先士卒邊發出戰吼邊往棕熊跑來的地方追過去。

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棕熊看到一群人對自己狂吼的模樣嚇到，看到眼前還有一個人吼叫著往自己這邊跑來簡直傻住了。

棕熊眼看眼前這群人應該不好惹，立刻放慢腳步不斷盯著眼前的觀光客團，過沒多久覺得自己應該敵不過這些人便轉頭就跑，一邊跑還一邊注意這群人到底要去哪裡，最後自己消失在遠方，解除危機後觀光團的眾人也因此放下心中大石。

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「導遊果然是專業的」、「棕熊：這群人是有什麼問題嗎」。

也有專業網友提醒，在野外遇到熊出現的時候千萬不要因為害怕尖叫逃跑，反而會被熊追趕得更兇，在原地維持鎮定才是比較好的方法。

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