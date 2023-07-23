窗簾驚現超巨型黑蟬大過人頭 飼主第一眼嚇到魂飛魄散：差點摔倒
撰文：聯合新聞網
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真的會被嚇到！日本一名飼主某天在家裡去完廁所，走出來卻發現窗簾掛著一隻超巨大的「蟬」，瞬間把他嚇到差點跌倒。然而冷靜下來他才認出是自己養的貓頭鷹，照片曝光就連不少網友也嚇得魂飛魄散。
原PO和飼養的寵物貓頭鷹Kohaku（こはく）生活在一起，最近他在家裡卻看到驚人的景象。某天飼主上完廁所時，竟然目擊屋子其中一面白色的窗簾，上頭出現一隻深色的大蟬，把他嚇到魂都要飛走了，「我以為屋裡有一隻很大的蟬，差點摔倒…」
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不過這其實是Kohaku在桿子張開翅膀伸展的模樣，不仔細看就像是身型放大數十倍的飛蛾或蟬，就連許多網友看到照片也超傻眼。照片短短幾天就吸引了超過700多萬次觀看，照片底下上百則留言驚呼「以為是一隻巨大的蟬」「半夜也會叫的蟬」「嚇到手機差點噴掉」。
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