日本夫婦愛用「偽中文」溝通 爆笑對話曝光：我麻婆豆腐作成中
撰文：聯合新聞網
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日文之中有許多漢字，這些漢字的意思，雖然現代中文並沒有完全相同，但大致上還是有共通之處。近來有對日本的夫妻，就嘗試只用漢字的「偽中文」進行傳LINE訊息，結果產生意外的爆笑場面。
根據日本媒體「Jタウンネット」報道，日本Twitter網友「mochi_mochi_aus」最近分享一段夫妻之間的「偽中文」對話，中間內容只打漢字，不輸入假名。
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像是妻子就問丈夫「貴樣本日何時歸宅」，丈夫則回答「我七時退勤予定」，並且詢問「本日晚飯何」，妻子則回應「我麻婆豆腐作成中」。
沒想到此時，妻子卻告知意外狀況「嗚呼！大事件發生！家豆腐無！豆腐無！豆腐皆無」，丈夫馬上緊急表示「我豆腐購入可！退勤後食品店執行可」，妻子也回以「大拍手」。
然而不久後，卻又換成丈夫突然加班，告知「陳謝！予想外殘業，我退社遲延，豆腐購入不可」。結果最後晚餐就因為缺豆腐，成了只剩下絞肉「本日豆腐無麻婆豆腐晚飯確定」一道菜。
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這段爆笑的對話過程，雖然不符合一般中文或日文的用語習慣，但光是看著漢字，也能大約瞭解內容在說什麼，惹笑許多網友。
還有人模仿「我爆笑。我家晩御飯燒蕎麥。飯乘丼予想美味。」、「抱腹絶倒！我幸漫畫讀最高！感謝」、「豆腐常必要食材、但其唯挽肉料理美味違無」。
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