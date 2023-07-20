AI繪圖｜新版世界各地美女圖鑑　估下邊個係中國日本同韓國佳麗？

AI生成各國女子圖鑑，你覺得哪個國家的女孩最漂亮？



繼世界各國兒童圖鑑、中國各省男子圖鑑後，我們的AI人氣系列又更新了！

用大數據生成的世界各國女子圖鑑。說實話，這次，對於中日韓三國女生，真是傻傻分不清……（點擊放大瀏覽）：

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這些照片符合你對各國女性的印象嗎？

你覺得哪個國家的女孩最漂亮呢？

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