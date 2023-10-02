「同居越久越少做愛？」女網民嘆男友膩了　過來人稱：未必是偷吃

不少情侶同居後，關係會變的更加親密，不僅增加了一點快樂時光，更是成為了親近的人。不過，就有女網民抱怨和男友交往四年，同居則已有兩年之久，最初兩人的性生活相當的頻繁，但隨著時間的流逝，愛愛的頻率越來越少，讓她很好奇背後原因，不知道是男友膩了，還是真的單純工作很累，貼文一PO出，引起網民的熱議。



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近日，一名女網民在Dcard以「同居時間越長是不是就越少愛愛了？」為題發文表示，跟男朋友同居已經有兩年了，交往時間則是快四年，剛住在一起的時候愛愛的頻率大概是兩天一次，某時段則是每天都來到一兩次，但隨著時間的流逝，愛愛的頻率就越來越少。

原PO無奈表示，不知道發生了甚麼問題，或許是可能每天工作很累還是是因為新鮮感過了，男朋友膩了，讓原PO急問：「想知道大家的想法，拜託了！」

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貼文一PO出，不少網友紛紛留言表示「絕大部份是膩了、沒有新鮮感」、「距離有時候真的會產生美」、「膩了，然後男生會自己去外面找新鮮感吃飽」、「離家出走幾天看看」、「是會膩啊！要有新招啊！」、「建議多溝通，性，只是愛情經營中的一部份。」、亦有過來人分享「原因很多，未必是偷吃」、「我們是年紀越大越少做愛，也不太喜歡很頻繁的做」、「同居兩年，真的很懶得愛愛，下班就只想好好睡覺」。

另外，也有網友分享妙招表示「可以買些情趣用品或是情趣內衣增加小驚喜給男友，看他會不會比較有感覺」、「可以多變換姿勢，男生是視覺動物」、「去旅館或其他地方上床」、「回家住個幾天，小別勝新婚」、「可以買情趣用品或是去學一些挑逗之類的」。

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