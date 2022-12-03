遭同居男友吸毒醜聞連累　41歲日劇女神零片約　無奈轉行做上班族

41歲日劇女神片瀨那奈的閨蜜澤尻英龍華因涉毒毀事業，她自己則因去年爆出與同居男友涉毒遭逮，雖然她本人的尿檢結果為陰性，但形象受損已難以挽回，更遭經紀公司解約，無戲可拍，她則轉當YouTuber。



今年3月時有日媒報導，片瀨那奈轉當YouTuber後2個月內進帳40萬日圓當時頻道有2.65萬訂閱者，而目前已成長到5.65萬訂閱者。而日本服裝購物網站「ロコンド（LOCOLET）」12月1號宣布片瀨那奈成員公司員工，一周上班5天。有傳公司社長是看了片瀨那奈YouTube頻道影片後對她發出了入社邀請，工作主軸為產品規劃相關活動，而片瀨那奈近日現身男星宮迫博之的YouTube頻道時，就已穿上了公司產品。

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其實片瀨那奈身高172公分，本是模特兒轉演員，曾出演日版《原來是美男》、《庶務二課2013》、《家政夫三田園》、《戀愛可以持續到天長地久》等日劇，直到去年7月還有作品《她很漂亮》，但同月卻爆出涉毒，雖她自主配合驗尿且為陰性，但仍形象受損演藝事業盡毀。

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