賣肉已唔Work？平凡少女包到冚卻令無數網民動心：千年難得一遇！

日本女星橋本環奈脫俗的氣質獲封「千年一遇美少女」，在PTT也有網友分享一名氣質美女的照片，透明感的清新風格讓眾鄉民吃驚，紛紛大喊「千年難得一遇」、「看完一整天心情都變好了」。



一名網友在PTT以「透透透透明感美少女」為題發文，雖然內文沒有過多描述、僅有一系列照片。

而女主角沒有濃妝豔抹，但是清新淡妝加上白皙肌膚，以及宛若鄰家女孩的笑容，其透明感美女的風格仍然讓眾多鄉民驚艷不已。

自稱普通人 全無性感網紅式打卡照卻狂吸11萬粉絲（點擊放大瀏覽）：

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照片曝光後引起網友熱烈回應，「嫁給我」、「戀愛了」、「這太神聖了」、「看完一整天心情都變好了」、「鄰家美眉風格爆擊心臟」、「這是初戀感吧」、「千年難得一遇」、「日本妹子才有的透明感」。

另外有人找到照片女主角的Instagram，原來她叫佐保里是名日本正妹，雖然在自我介紹上寫著普通人，但Instagram仍有超過10萬名粉絲，除了在Instagram、Twitter上傳生活照之外，也會透過TikTok分享日常影片。

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