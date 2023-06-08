撞臉《黑暗榮耀》朴涎鎮　老公卻被嘲太醜不配　美女網紅這樣反擊

抖音網紅「黑犬醬」擁有190萬粉絲，曾因為模仿《黑暗榮耀》朴涎鎮受到關注，平時也常開直播跟粉絲互動。



不過，她日前拍片讓老公一起入鏡，事後竟發現有些留言酸男方長得像「河童」，為此寫下長文替另一半平反，霸氣護愛：「哪怕是一句對他的貶低，我都不接受。」

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黑犬醬在5日PO文，為了保護老公而出面反擊惡意留言：「他溫柔體貼幽默情緒穩定，不用在我的評論區感慨他配不上我，粉絲開玩笑調侃玩梗我看得出來也很歡迎，但說他河童的人大可不必。」

她透露拍片時沒有開美顏模式，而且老公在外面忙了一天已經很累，只是回家後順便來看一下她拍片而已，不像她還化了一個完整的妝，對比之下難免會顯得落差大。

黑犬醬解釋，老公身高有188公分，平時出門比她還注重形象，會噴香水、永遠讓自己乾淨整潔。她還PO出夫妻倆7年前剛認識時拍的照片，坦白承認自己非天然：「我跟他在一起的時候，他沒現在『滄桑』，我也沒現在好看，我整了鼻子，整了牙齒，全臉都有玻尿酸的痕跡。」

點圖放大看黑犬醬老公的照片及反擊全文：

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2人都是在一起之後逐漸改變，老公發胖了，她變漂亮了：「他的變化和我的變化，都已經足夠說明他的好。」

除了替老公的外表平反，黑犬醬也透露對方個性極佳：「他能七年如一日毫無怨言陪我逛街、做美甲、做頭髮，完全地各方面的尊重女性，我在外面跟人起爭執，他不會覺得丟臉而是會替我出頭，愛乾淨，每天洗澡洗頭，內褲襪子自己處理，我養貓5年，家裡10隻貓，只要他在我沒鏟過貓屎，7年沒讓我受過隔夜氣打敗全世界99.99%的男性。」

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此外，老公7年來從未忘記任何一個節日，不管是情人節、聖誕節、紀念日、520，都至少會送黑犬醬一束花。她還分享對方日常的細心舉動：「我穿高跟鞋出門，他會幫我準備平底鞋，出門永遠都有驅蚊水，永遠都有充電寶，永遠都有雨傘，我沒自己拿過快遞，聽起來是科幻片吧？這種生活我過了7年。」

黑犬醬感性表示，雖然批評老公的留言並不是很多：「但是他是我的另一半、我的戰友、我的合作夥伴、我的後盾，哪怕是一句對他的貶低我都不接受。男生對他評頭論足的，你根本比不上他，女生對他挑三揀四的，我希望妳能找到更好的。」霸氣保護另一半的舉動得到許多網友力挺。

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