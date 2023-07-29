湖北驚現傳說級神獸「飛狐」唔怕生保仲對鏡頭賣萌　影片陸網瘋傳

大自然還有許多我們沒見過的神祕動物。一名遊客在風景區觀光時，看到一隻長相超級可愛、像公仔一樣的毛茸茸生物從懸崖邊爬上來，面對一群觀光客的圍觀，這隻可愛的生物非但沒有逃竄還緊盯鏡頭賣萌，沒想到牠竟然是罕見的「飛狐」。



綜合陸媒報導，大陸湖北十堰一名網友於7月21日到武當山南岩井區觀光，結果看到一隻超級可愛的毛茸茸生物沿著陡峭的岩壁爬上來，這隻可愛的小動物看到一堆遊客盯著牠瞧完全不怕生，鏡頭湊過來也不閃躲，反倒直盯鏡頭不斷眨眼微笑賣萌，可愛的模樣讓不少現場遊客都感到相當驚奇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

專家表示，這隻可愛的毛茸茸生物叫做「飛狐」，學名是紅白鼯鼠（也稱白面鼯鼠），是湖北省重點保育類野生動物，平常要見到牠可以說是非常罕見稀有。可愛的紅白鼯鼠跟觀光客的互動影片在網路上吸引超過48萬人觀看，網友留言表示「完全不怕生的野生動物好稀有」、「看起來真像絨毛娃娃」、「能看到這可愛的傢伙真的值得了」。

紅白鼯鼠主要分布在大陸四川、貴州、湖北、廣西及雲南等地，其實在台灣也能見到紅白鼯鼠的蹤影，只是台灣的紅白鼯鼠亞種跟大陸亞種是完全不同的。紅白鼯鼠在白天經常睡覺，晚上才會出來活動覓食，主食為生果和堅果，偶爾也會吃樹葉和昆蟲。

【同場加映】澳洲驚現巨大怪石氹氹轉 專家認出真身急救援：可能活不了多久…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

澳門夫婦首遇萬安演習 驚喊「台灣突然安靜！」最想知道1件事

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】