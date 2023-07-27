台灣旅遊｜當地人票選「全臺最無聊縣市排名」一致認同這地方最悶

臺灣每個縣市都有各自的特色，提供旅遊人士許多不同的選擇，哪個縣市最好玩、哪個縣市最無聊的相關話題，更是常常成為網路上的熱門討論。近日有台灣網民在Facebook Group分享了一份台網票選的「全臺最無聊縣市排名」，其中彰化縣被選為第一名，引來許多人留言熱議。



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最無聊縣市第一名是彰化？網：當之無愧

一名台灣網民在Facebook Group「伸港小鎮」分享了一份PTT鄉民票選的「臺灣最無聊縣市」清單，名單中列出了網民們認為最無聊的前十名縣市，其中第一名為彰化，接著二到十名依序為桃園、雲林、苗栗、新竹、新北、高雄、基隆、花連、屏東，排名在網路上引發熱議。

許多「伸港小鎮」內的網民認為，彰化獲得最無聊縣市第一名「當之無愧」，「彰化就爌肉飯朝聖一日遊」、「還有進香一日遊」、「彰化人+1，鳥不生蛋的地方」、「彰化的確很無聊」、「彰化根本無聊無誤（在地彰化人）」、「啊就真的很初聊」、「確實彰化沒地方玩」。

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不過也有人認為，彰化其實有很多值得一去的地方，和其他縣市比起來其實並不算是最無聊的，「彰化真的一點都不無聊，覺得無聊的來新竹住幾年就知道了」、「彰化縣北彰化說海有海、南彰化說山有山、說人文鹿洪有人文廟宇祈福抒發人心，王功漁港有潮汐海產看海景心曠神怡！就看行程如何規劃了」。

到底哪個縣市最無聊？這五縣市最常出現！

其實關於「哪個縣市最無聊」的話題，一直以來常常在網路上反覆被討論，幾乎每隔一陣子就會出現類似的文章。先前就曾有網友發文討論過最無聊的縣市，當時除了彰化外，被點名的還有雲林、桃園、新竹、苗栗等縣市，其實和這次網友分享的票選榜單上的前五名完全相符，顯見這五個縣市確實是不少網友心中的「最無聊縣市」。

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