哈里自傳太沉悶？旅遊公司：多國酒店、垃圾桶都有《Spare》蹤跡

旅遊公司On The Beach表示,哈里王子的自傳《Spare》自今年一月掀起全球討論後,他們已經陸續收到來自西班牙、希臘和土耳其等地被丟棄的書籍,在當地的度假酒店房間內、垃圾桶中和泳池邊,都可見到被丟掉的哈里自傳。根據On The Beach公司統計,光是今年夏天,他們就已經找到超過100本被丟棄的自傳。



On The Beach的客服長Zoe Harris向媒體表示:「我們從來沒有見過這樣的情況,知名渡假酒店的失物招領處堆滿了《Spare》這本書。起初我們覺得很有趣,但後來其他間酒店也紛紛把這本書寄回來。」On The Beach公司宣布將在網路上贈送這些被遺棄的自傳,並要求酒店別再將被丟棄的哈里王子自傳寄回來,否則他們「永遠處理不完」。

哈里這本極具爭議的書在首周發行時打破了有史以來最暢銷的非小說書籍記錄。根據《健力士世界紀錄》統計,《Spare》在英國、美國和加拿大首日銷售了高達143萬本。這本書揭露了在王室生活的真相,其中描述了王室對於其妻子梅根的不合理對待,以及他的親哥哥威廉王子是一位「霸凌者」,對他施以肢體暴力等攻擊。哈里更在書中表示,自己的存在僅是一個「備用品」。

哈里表示,他還有更多素材可以描寫他作為王室成員的成長經歷,因為他最後刪除了《Spare》第一版草稿中將近一半的內容,尤其是關於威廉和父親查爾斯的諸多內容,以免造成無法彌補的傷害。

