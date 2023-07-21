旅遊達人分享「買平價機票」6招：飛40國已慳10倍旅費｜窮遊攻略

全球疫情逐漸趨緩，民眾開始瘋出國旅遊，機票價格也顯現回升跡象。國外一名熱愛旅遊的TikTok創作者艾比（Abbie）分享購買機票的小技巧，巧妙利用這些方法有助於搶到便宜機票。



艾比熱愛旅行，目前環遊世界超過40國，她不吝於在TikTok上分享搶購便宜機票的妙招，並號稱利用這些買機票妙招讓她省下10倍以上的旅費。👇👇👇

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其中一個方法就是在星期二預訂的機票，往往會比較便宜；在星期五或星期日起飛的機票，通常比較貴。

艾比表示在網上購買機票時，巧妙利用無痕模式或轉換VPN來購買機票，就有機會買到比預設國家位置更便宜的價位；在Skyscanner或Google Flights搜尋機票時，不要直接選擇旅程目的地，將旅程目的地設定為「任何地方（anywhere／everywhere）」，有機會從中找出較便宜的機票。

艾比最後也建議，如果安排旅程的時間允許，提早1至3個月提早購買機票有比較高機率可以買到便宜機票。

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