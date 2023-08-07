細思極恐｜老婆晚晚「半夜起身梳頭」　全因丈夫半年前做過1件事

給大夥說個我們莊子上的真事兒。



文：臥虎十（吉林網友，發表於靈異社區）

我老爹今年56了，年輕那會兒有扒河的勞動，每家都要出勞動力去幹活的……

晚晚起身梳頭梳到出血 娶新抱後噩夢仲未完（點圖放大閱讀，慎入）：

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莊子上有個姓薑的，比我爸大個十來歲吧，有一天他們一群人幹活回來，天很快要黑了，就走近路回家，但是要路過一大片墳地，一群20多歲的小伙子也不怕，就直接去了。

路過一個墳包的時候，不知道咋回事兒就看見一個頭骨丟在外邊，其他人呢就走過去了，沒理會頭骨，這個姓薑的大叔就拿這他幹活的鐵鍬一下子把頭骨給拍碎了，我爸還罵了他幾句，就各自回家了。

這個事情過去大概半年吧，姓薑的大叔他老婆就天天半夜起來梳頭髮，頭皮都梳出血的那種，很嚇人。梳了有半年，頭髮全掉了，就直接在頭皮上梳，血一直流。後來找人看，人家說遇到不乾淨的東西了，自己能力有限，搞不定。然後十來年就天天這樣梳，他老婆出門就戴個帽子。

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後來他們兒子因為這個事情娶不到老婆啊，就買了個雲南的，兩年生了兩個兒子，後來發現了她奶奶的事情就跑了，丟下兩個加起來不到3歲的孩子。你以為這事兒就結束了？這兩個孫子現在長大了，一個腦子有問題，一個天天不出門。

老太太梳不梳頭髮就不知道了，因為他家周圍已經沒有人住了，現在我回老家我爸媽都不讓我從他家門口過，感覺陰森森的。不知道他們家這個要被報復到什麼時候了，我估計得斷子絕孫才行了。

所以我一直相信這個世界是有鬼神的，只是我們看不見摸不著罷了，敬畏天地，敬畏鬼神還是有必要的，至少不要幹傷天害理的事兒。

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