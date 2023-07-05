驚！英國女子睇屋　開門竟見恐怖垃圾崗　租霸「春光乍洩」瞓梳化

英國一名女子在經紀陪同下前往看房，沒想到進到屋內不只滿屋的垃圾，現任住戶還只穿內褲「春光外洩」的在沙發上睡覺，令在場所有人超級傻眼。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，艾略特（Katie Elliott）日前為了找房連絡上經紀，經紀介紹給她們一戶有三個房間的住宅，於是艾略特便安排時間前往看房。

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在一行人準備進屋前，艾略特就覺得經紀臉色怪怪的。

當時經紀很尷尬地說，裡面可能會有點髒，現在的住戶有點誇張，希望艾略特不要太介意。

沒想到屋內的狀況真的很糟糕，讓艾略特跟朋友都看傻眼。

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屋內不只地上到處散落著食物和其他雜物等垃圾，桌上也滿是喝完的空酒瓶、飲料杯、煙盒等等。

不僅如此，當時一行人去看屋時已經是中午12點，現任房客卻好像不知道有人要來似的還在沙發上睡覺，且下半身只穿一條內褲，讓看見的人超級尷尬。

經紀一直試圖說服艾略特，表示這些髒東西都有辦法清乾淨，其實房子的狀況還可以，但艾略特跟朋友最後仍沒有搬進這間公寓。

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不少網友看了也紛紛留言，有一派網友認為是不是經紀沒有提前告知有人要看房，現任房客才會沒有整理，還躺在沙發上睡覺。

不過也有不少網友表示，屋內的狀況真的太誇張，有人就開玩笑說「到底誰會把吃一半的鬆餅放在電腦上」。

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