驚！英國女子睇屋 開門竟見恐怖垃圾崗 租霸「春光乍洩」瞓梳化
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國一名女子在經紀陪同下前往看房，沒想到進到屋內不只滿屋的垃圾，現任住戶還只穿內褲「春光外洩」的在沙發上睡覺，令在場所有人超級傻眼。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，艾略特（Katie Elliott）日前為了找房連絡上經紀，經紀介紹給她們一戶有三個房間的住宅，於是艾略特便安排時間前往看房。
點圖放大瀏覽艾略特開門進屋時看到的嚇人景象：
+7
在一行人準備進屋前，艾略特就覺得經紀臉色怪怪的。
當時經紀很尷尬地說，裡面可能會有點髒，現在的住戶有點誇張，希望艾略特不要太介意。
沒想到屋內的狀況真的很糟糕，讓艾略特跟朋友都看傻眼。
【延伸閱讀】倒垃圾有呢4個壞習慣就係窮人 聰明清潔工靠收垃圾發現致富關鍵（點圖放大閱讀）：
+17
屋內不只地上到處散落著食物和其他雜物等垃圾，桌上也滿是喝完的空酒瓶、飲料杯、煙盒等等。
不僅如此，當時一行人去看屋時已經是中午12點，現任房客卻好像不知道有人要來似的還在沙發上睡覺，且下半身只穿一條內褲，讓看見的人超級尷尬。
經紀一直試圖說服艾略特，表示這些髒東西都有辦法清乾淨，其實房子的狀況還可以，但艾略特跟朋友最後仍沒有搬進這間公寓。
【延伸閱讀】美國校長打開垃圾桶驚見大黑熊 近距離對望不約而同這樣做（點圖放大閱讀）：
+12
不少網友看了也紛紛留言，有一派網友認為是不是經紀沒有提前告知有人要看房，現任房客才會沒有整理，還躺在沙發上睡覺。
不過也有不少網友表示，屋內的狀況真的太誇張，有人就開玩笑說「到底誰會把吃一半的鬆餅放在電腦上」。
河豚「拖條白絲帶」 潛水女以為卡住垃圾暖心救援 真相噁心到嘔2022泰國環球小姐選美冠軍出爐 「垃圾堆」長大翻身故事超勵志「台灣羅拉」街頭認真收垃圾 獲同業大讚有幫夫運 引出本尊回應內地女室友突失蹤 開門驚見「地獄級垃圾屋」：她平時還會化妝台女著運動內衣出門口揼垃圾被男友擺上網公審 網民睇穿背後陰謀美女揭阿媽有嚴重囤積症 10歲開始活喺垃圾屋 恐怖到阿爸都走佬
延伸閱讀：
男子當街被擄走片瘋傳！霸氣姊「肉身擋車」救弟 4壯男下場慘了
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】