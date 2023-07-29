訂枱竟用「假姓氏」？友人曝苦衷　嘆真實姓氏根本沒人懂寫

名字、姓氏太特別，有時也會帶來困擾。近日，有網民表示因為近期較忙，所以請友人幫忙訂位，沒想到抵達店裏時，友人報出的姓氏竟不是她的真實姓氏，讓事主超傻眼。



這位友人只想省略點生活上的麻煩，相希望她的祖先也會體諒吧！（按圖了解）

+ 4

一名網民在Dcard發文，表示朋友的姓氏是「甯」，兩人前陣子相約去唱歌。事主說以往都是她負責訂位，但因為這陣子比較忙，所以交由友人訂位。到了現場後，店員詢問是否有訂位，友人回答「有，3位姓林」。事主聽到後超訝異，事後友人才說明原因，表示因為根本沒人知道她的姓怎麼寫，所以訂位時都會亂報姓氏。

文章一出，有網民附和表示：

．「我先生姓甯，在一起後他直接說他姓陳，因為解釋姓氏太麻煩了」

．「我朋友姓闕，他餐廳訂位都直接說姓王，已經懶得解釋」

．「我男朋友姓甯，每次出去吃飯訂位他也都說他是林先生」



但也有網民認為「甯」還好：

．「滿多人使用這個字取名的啊，不會不好解釋，雖然算是少見姓氏，講張鈞甯的甯、甯采臣的甯應該都滿好了解的」



「甯」用作姓氏時，讀作「寧」，它亦當動詞使用，有願、盼望之意。

【延伸閱讀】勁過關羽？姓「關」爸爸竟幫女兒改呢個名 老師都唔敢叫：怕冒犯（點擊放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

韓妞來台生活曝5大差異 隨身要帶鑰匙難適應！韓國用手機就能開鎖

月薪35K買百萬休旅車！他酸朋友「怎有勇氣」 鄉民見3字解答：直接完勝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】